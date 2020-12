O echipa de comisari de la Protectia Consumatorului se va ocupa strict de energie, dupa ce s-au descoperit probleme grave in contextul liberalizarii

"Tinand cont de faptul ca de la 1 ianuarie 2021 se liberalizeaza piata energiei electrice, comisarii din cadrul C.R.P.C. R.C. (Brasov) au demarat de cateva luni controale in vederea evitarii practicilor inselatoare din partea agentilor economici care vor vinde energie si, din pacate, au fost descoperite probleme care prejudiciau grav interesele consumatorilor, motiv pentru care au fost aplicate atat sanctiuni importante, dar si masuri de remediere a deficientelor.Am inceput sa primim sesizari referitoare la diferite nereguli in acest domeniu si se pare ca pot exista inca practici comerciale incorecte, motiv pentru care am decis ca la nivelul C.R.P.C. R.C. (Brasov) sa se constituie o echipa de comisari care se vor ocupa doar de acest domeniu si vor coordona activitatea comisarilor din judetele subordonate desemnati sa desfasoare activitati similare", a scris Susanu.Comisarii special desemnati analizeaza modul in care furnizorii de energie electrica au informat consumatorii referitor la ofertele lor, verifica eventualele practici comerciale incorecte, potentialele clauze abuzive din contractele acestora cu persoanele fizice, modul in care ofera acces consumatorilor la informatiile de interes, precum si posibilitatea in care consumatorii pot intra in legatura directa cu reprezentantii societatilor."Este extrem de important ca fiecare consumator sa poata fi informat corect si complet, dar, conform unor sesizari, in unele cazuri, acest lucru este imposibil; spre exemplu, un consumator ne-a sesizat faptul ca a incercat sa contacteze telefonic in mod repetat agentul economic care ii furnizeaza energie, dar, chiar daca a asteptat si peste o ora la telefon, nimeni nu a raspuns", a aratat Susanu.El a atasat o poza in care se vede ca un consumator a asteptat la telefon o ora si 14 secunde, dupa ce a apelat numarul 021 9977, numarul de informatii al companiei Enel."O alta potentiala problema semnalata de consumatori este aceea ca unii dintre ei nu vor putea sa-si aleaga oferta dorita, deoarece au cumparat locuinte in ansambluri rezidentiale care nu au realizat bransamente individuale pentru fiecare apartament si, in consecinta, dezvoltatorul va alege ce oferta doreste, iar consumatorul final va trebui sa-i plateasca acestuia", a mai scris Susanu.Acesta ii roaga pe consumatori sa trateze situatia cu maxima seriozitate, sa solicite oferte si sa le studieze cu mare atentie, tinand cont de faptul ca au dreptul legal de a solicita un model al contractului pe care sa-l analizeze eventual cu un specialist, inainte de a semna respectivul angajament."Recomand sa nu se semneze niciun contract inainte de a fi citit in integralitate si doar dupa ce au fost intelesi toti termenii acestuia", spune oficialul ANPC.Potrivit acestuia, cu toate ca Guvernul Romaniei ofera, prin intermediul ANPC, posibilitatea de consiliere gratuita a agentilor economici daca acestia doresc, pana in momentul de fata, la nivelul regiunii pe care o reprezinta nu a existat nicio solicitare in acest sens din partea societatilor care furnizeaza energie."Motiv pentru care putem lua in calcul ca acestia considera ca au cunostinta despre toate prevederile legale si nu dorim sa luam in calcul faptul ca nu au dorit sa ne consulte tocmai pentru a nu descoperi anumite probleme, deoarece, daca aceste probleme exista, ele vor fi cu siguranta analizate de institutia noastra", a conchis reprezentantul ANPC.De la 1 ianuarie 2021, piata de energie electrica va fi complet liberalizata.