Paul Anghel, directorul general al ANPC: Litoralul romanesc in vremea pandemiei este o binecuvantare pentru a mari preturile

Despre controalele pe sectorul de turism si al agentiilor de turism

Despre litoralul romanesc si schimbarile din ultimii ani

De ce aleg turistii romani statiunile de pe litoral

Acesta sustine ca de ani de zile comisarii ANPC amendeaza comerciantii care vand aceleasi "porcarii" in statiunile de la Marea Neagra, multe dintre ele fiind produse alertate de state membre prin sistemul rapid de alerta - RAPEX, insa tot de ani de zile apar alti comercianti cu aceleasi produse. In opinia sa, "raul trebuie oprit de la radacina", ceea ce inseamna ca toate containerele care vin din import cu astfel de produse sa nu mai fie lasate sa intre in Romania.Directorul general al ANPC a precizat ca in acest an au fost primite de la consumatorii romani aproape 48.000 de reclamatii , mai mult de jumatate fiind intemeiate, dar au existat si 1.371 de alerte de produse periculoase pe RAPEX.Nu in ultimul rand, Anghel a subliniat ca si-ar dori sa exista echitate in familia institutiilor de control din Romania, in conditiile in care ANPC este la ora actuala "Cenusareasa" institutiilor de control la nivel de salarizare, mentionand totodata si deficitul masiv de personal pe partea de control."Sunt mai multe lucruri de discutat pe acest domeniu. Primul ar fi pe zona agentiilor de turism. In perioada starii de urgenta, acestea au ridicat urmatoarea problema: "nu numai ca nu mai facturam nimic, pentru ca nu mai pleaca nimeni nicaieri, dar vin foarte multi consumatori care cer sa li se restituie sumele deja platite". Am crezut ca acest " conflict " se va rezolva amiabil intre agentiile de turism si consumatori. Ulterior, Comisia Europeana a iesit cu un punct de vedere oficial si a anuntat ca acolo unde consumatorul nu isi doreste acel voucher, agentia trebuie sa dea banii inapoi. Aici sunt doua paliere de discutie, daca banii turistilor au plecat din agentie catre organizator si daca nu au plecat, iar in aceasta situatie agentia trebuie sa dea banii inapoi turistului. Noi putem verifica foarte simplu daca banii au plecat sau nu din agentie, impreuna cu ANAF/Directia Antifrauda Fiscala, pentru ca sunt agentii de turism care au banii primiti de la turisti in cont, nu au facut platile catre terti, dar nici nu vor sa ii dea inapoi consumatorului si asta este o alta situatie.Noi am zis asa, pe perioada starii de urgenta si de alerta consumatorul care doreste returnarea banilor de vacanta de la agentii sa ii primeasca, daca nu accepta vouchere, si mai ales daca banii nu au plecat catre unitatea de cazare. In schimb, nu putem sa fim de acord sa se aplice aceeasi regula daca turistul doreste sa anuleze o excursie din decembrie sau care este programata la anul, in vara. Pot sa va spun ca in perioada martie-iunie 2020 s-au restituit consumatorilor 4,37 milioane de lei si 15.600 de euro in baza celor 933 de reclamatii depuse la ANPC, dar s-au dat si vouchere. Si aici vorbim si de operatorii aerieni.Daca discutam despre litoral, competentele noastre au fost cele obisnuite, pe domeniile pe care le verificam noi in afara zonei de Covid-19, respectiv prestari servicii, produse comercializate. Din pacate, de ani de zile ii amendam pe operatorii economici care vand anumite tipuri de produse alertate pe RAPEX, vin cu foarte multe porcarii, pur si simplu, mai ales cu jucarii. De ani de zile ii amendam, dar tot de ani de zile apar altii si altii. Exista mirajul acesta de a cumpara anumite produse, care sunt cel putin dubioase unele dintre ele, si de a le comercializa pe litoral pe foarte multi bani, pentru ca exista genul de consumatori care le cumpara, copii care si le doresc in vacanta, fiind ceea ce noi numim "consumatori captivi". Sunt multi comercianti care schimba societatile comerciale pe care opereaza, in asa fel incat sunt foarte greu de urmarit. S-au luat niste masuri impotriva lor, dar nu foarte ferme si vand in continuare pe faleza de la Mamaia de ani de zile aceleasi porcarii. Noi ii amendam in continuare, am trimis catre Politie instiintari, s-au facut dosare penale pentru copie de marca pentru ca vand jucarii si haine contrafacute, fake-uri".Despre cluburile de fite de pe litoralCluburile deschid pentru o luna sau maximum doua luni pe litoral, dar vor sa faca un profit maxim si sa nu investeasca nimic in infrastructura. De exemplu, am gasit intr-un club de fite ventilatoare care treceau prin niste panouri sandwich care contineau vata de sticla, iar aerul era recirculat prin acea vata de sticla. Nu mai spun ca nu erau site la geamuri, intrau muste, praf, nisip pe mancare. Gheata era in niste frigidere total insalubre. Nu mai zic de mese ca nu se respecta distanta fizica, practic de toate lucrurile legate de Covid, care erau de fapt cele mai importante.Ai asteptarea ca atunci cand te duci intr-un club de fite si platesti sume importante de bani sa gasesti cel putin o mancare proaspata si ca nu te pacaleste nimeni. Ei bine, toata mancarea era congelata si salata de vinete preparata era congelata si sosul de rosii, fara sa informeze consumatorii ca se servesc produse congelate. Poate eu nu vreau sa-i dau copilului meu mancare congelata din 2017. Repet, am asteptarea, in calitate de consumator, sa gasesc produse proaspete, sa nu fiu pacalit la gramaje la bauturi sau la mancare. Pe aceste zone, noi am controlat tot nordul statiunii Mamaia, dar si zonele din sud ale litoralului, Vama Veche, Costinesti. Am dat peste 30 de sanctiuni cu oprire temporara a activitatii pe zona cluburilor si beach-baruri de pe litoral dupa aceste controale.Practic, sunt aceleasi servicii care lasa de dorit, in unele cazuri, desi am avut tendinta sa cred ca, dupa 10 ani in care romanii au vazut aproape tot globul, vor fi mult mai exigenti cu ce li se ofera, masa critica nu pare a fi atinsa. Din pacate, as mai sintetiza: aceeasi atitudine pro japca, costuri nejustificate, personal nepregatit, extenuat si irascibil, atitudine sfidatoare, patroni care nu inteleg relatia serviciu/cost/respect, prost gust generalizat, plastic peste tot. Nu suntem inca suficient de educati, din pacate, sa nu stingem tigara in nisip, ingropand-o ulterior discret ramanand "micul nostru secret". Capacul berii il descoperim printre scoici, in nisip, cu orice alt rest/gunoi intregeste tabloul de pe plaja.Ce sa va spun despre atmosfera? Circ, balci, muzica de proasta calitate, tipete, hahaiala, trotuare neterminate, strazi gaurite, capace de canal pe post de jaloane, fructe expirate la pret de trufandale, 80% din personal nu respecta nimic din ce ar trebui sa reprezinte "bariera" anti-Covid. Ce sa va spun despre meniul general? Multa shaorma, bere la pet combinata cu porumb fiert si hamsii expirate, meniu de la supermarket pe post de masa in oras. Daca vorbim de cum arata plajele, toate sunt pline de cioburi, capace de sticla sau multe scoici. Daca intri in mare, pana la genunchi sunt alge. Poti sa iti pierzi foarte usor copilul in alge, mai ales daca e copil mic. Nicaieri in lume nu am vazut atatea alge ca la noi. Oare chiar nu pot fi stranse de pe plaje si din apa aceste alge?Evident, nu vreau sa generalizez. Exista si exceptii. Imi pare rau pentru cei care inteleg ce inseamna turismul, pentru cei care au muncit 30 de ani sa dezvolte acest segment, pentru cei care au investit si au depus eforturi enorme. Se pare ca acestia au ramas si ei tot exceptii. As concluziona spunand ca Litoralul 2020 in Romania, in vremea pandemiei, este o justificare continua a costurilor si a serviciilor slabe si o binecuvantare pentru a mari preturile. Mi-a spus cineva ca educatia ratata, pierduta, a unui popor in atatia ani nu se poate schimba decat in timp, iar noi nici nu am inceput schimbarea.Pentru ca este captiv in perioada aceasta. Daca alege Grecia anul acesta, pentru patru persoane il mai costa cel putin 1.200 de lei, in cel mai bun caz, testele Covid, iar multi profita de faptul ca romanul nu poate sa plece si fac japca. In luna septembrie, vom face publice datele finale pe toate controalele efectuate la mare in aceasta vara, dar si la munte. Anul acesta am facut si foarte multa consiliere, atat pe litoral, cat si pe Valea Prahovei, cu autoritatile locale si operatorii economici in special pe zona de alimentatie publica, de cazare si primire turistica, dar si pe cea de entertainment.