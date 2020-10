Sanctionati degeaba. Doar una din cinci amenzi date de ANPC a fost incasata

Anunt postat la data de: 06 Octombrie 2020 Esti pasionat de stiri? Ai observat greseli in articol(e)? Iti place ziare.com, stapanesti regulile ortografice si gramatica limbii romane?

Auditul a vizat evaluarea modului in care activitatea privind protectia consumatorilor s-a desfasurat in conditii de eficienta, eficacitate si cu respectarea criteriului de economicitate. Potrivit concluziilor formulate in urma controlului, activitatea ANPC s-a desfasurat cu unele deficiente care au generat aparitia unor blocaje institutionale, intarzieri si sincope in indeplinirea atributiilor legale, arata un comunicat al Curtii de Conturi.Valoarea totala a amenzilor date de ANPC in cei 4 ani monitorizati a fost de 376 de milioane de lei (76 de milioane de euro), insa nivelul de incasare a acestora a fost de numai 20%."Se concluzioneaza faptul ca la nivelul celor doua institutii responsabile pe circuitul aplicare amenzi - incasare, respectiv ANPC si ANAF, nu a existat o monitorizare a gradului de incasare. In absenta colaborarii dintre cele doua institutii pe aceasta tema, conducerea comisariatelor ANPC nu detine o evidenta clara a acestui indicator relevant in ceea ce priveste sumele care se fac venit la bugetul de stat", se arata in comunicat.Cel mai mare numar de amenzi in perioada analizata s-a inregistrat in Regiunea Nord-Est (19.000 de amenzi), iar cel mai mic in Bucuresti-Ilfov (6.404)."De asemenea, una dintre constatarile auditorilor Curtii de Conturi vizeaza situatia laboratorului de analize si incercari in domeniul alimentar CNIEP Larex. Mai exact, preluarea prin fuziune a acestei unitati de catre ANPC, in ianuarie 2019, a dus la pierderea de catre laborator a acreditarii RENAR. Aceasta a avut drept consecinta neefectuarea de analize si, implicit, nerealizarea de venituri la bugetul statului. De asemenea, ANPC a ajuns in imposibilitatea utilizarii dotarilor pe care le are si a competentelor personalului care desfasoara activitatea in laborator, ceea ce semnifica folosirea ineficienta a resurselor si fondurilor publice", potrivit comunicatului.Cele mai multe actiuni de control ale ANPC au fost realizate la vanzatori (65%) si la prestatorii de servicii (28%), iar cele mai putine s-au desfasurat la importatori (0,76%) si producatori (1,2% din totalul operatorilor economici). Aceasta in conditiile in care importurile Romaniei de bunuri si servicii au reprezentat, in anul 2018, 44,6% din PIB."Dat fiind faptul ca ANPC nu a realizat o baza de date care sa contina operatorii economici grupati pe criterii specifice, precum domenii de activitate, canalele de vanzare folosite, cifra de afaceri, in functie de care sa fie definite criterii de selectie a acelor operatori care sa faca obiectul controalelor ANPC, nu se poate determina eficacitatea controalelor desfasurate", potrivit comunicatului."O alta concluzie a misiunii de audit releva faptul ca ANPC nu a elaborat o strategie de raspuns la situatii de criza, pe site-ul institutiei nefiind creata o sectiune distincta COVID-19 care sa cuprinda informatii actualizate. Prin aceasta, consumatorii puteau fi indrumati in situatii specifice: achizitionarea diferitelor pachete turistice pentru sejururi care nu mai pot fi efectuate din cauza limitarilor de circulatie impuse, recuperarea sumelor achitate pentru transport aerian care nu se mai poate efectua, atentionari cu privire la anumite produse, precum echipamente de protectie, dezinfectanti, astfel incat acestia sa poata identifica produsele contrafacute", mai arata Curtea de Conturi.ComisariiANPC au salarii mult mai mici decat alte institutii cu sarcini similare, precum Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor sau Agentia Nationala de Administrare Fiscala. Salarizarea "nu este corelata cu presiunile si riscurile aferente activitatii, precum si cu importanta acestui domeniu in protejarea intereselor consumatorilor. Implicatiile neasigurarii unui nivel de salarizare corespunzator sunt multiple, de la crearea premiselor unor controale formale, pana la cresterea riscului de coruptie , in conditiile in care nu exista o corelatie intre retributii si complexitatea atributiilor care trebuie indeplinite de catre comisarii ANPC", mai arata Curtea de Conturi.