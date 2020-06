Tribunalul Bucuresti a respins definitiv contestatia depusa de Raiffeisen Bank la amenda de 50.000 de lei primita din partea ANPC pentru "practici comerciale incorecte"

Ziare.

"In data de 24.06.2020, Tribunalul Bucuresti s-a pronuntat in Dosarul nr. 34552/299/2017, respingand definitiv contestatia depusa de Raiffeisen Bank Romania impotriva amenzii de 50.000 de lei, aplicata de Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) pentru practici comerciale incorecte in ceea ce priveste stabilirea unui anume cuantum de dobanda, la unele credite, fara informarea debitorilor", a transmis, luni, ANPC.Cazul a inceput cu aparitia in spatiul public, in 2017, a unor documente interne ale bancii, din perioada 2006-2007, din care rezulta ca banca intentiona majorarea unilaterala a dobanzilor la creditele in franci elvetieni, lei si euro, fara a informa consumatorii vizati."Ca urmare a acestor informatii, ANPC a initiat o actiune de control, iar comisarii au constatat, la momentul respectiv, faptul ca banca nu a depus toate diligentele in relatia cu consumatorul, dand dovada de o totala lipsa de preocupare fata de gradul de indatorare al consumatorilor. Conform documentelor, s-a stabilit faptul ca, in perioada februarie - decembrie 2008, Raiffeisen Bank a acordat 914 credite cu dobanda promotionala de 4,6%, si fixase in sistem faptul ca, peste un an, rata dobanzii va fi de 5,4% (informatie care nu a fost comunicata vreunui consumator), pentru ca ulterior sa o majoreze la 5,6%. Conform contractului, debitorul ar fi putut sa opteze pentru dobanzi fixe, insa aceasta optiune nu era in acelasi camp vizual, astfel incat consumatorul sa accepte respectiva varianta (8,6% /an, respectiv 14% /3 ani). Din cele sesizate, reiese faptul ca banca folosea aceasta practica la intreg portofoliul de credite (inclusiv LEI si EURO)", a mai transmis ANPC.Ca urmare a actiunii de control din octombrie 2017, a fost emis procesul-verbal nr. 0765202/10.10.2017, prin care ANPC constata incalcarea de catre Raiffeisen Bank a Legii nr. 363/2007 privind practicile comerciale incorecte si aplica bancii o amenda de 50.000 lei."In sensul celor de mai sus, practica comerciala incorecta folosita de catre Raiffeisen Bank consta in neinformarea in prealabil a consumatorului despre viitoarele costuri ale produsului financiar, fapta ce determina sau este susceptibila sa determine consumatorul sa ia o decizie pe care altfel nu ar fi luat-o. Astfel, se impune informarea corecta si completa a consumatorului, fara a omite o informatie esentiala, necesara unui consumator mediu, tinand cont de context, pentru luarea unei decizii de tranzactionare", a mai precizat ANPC.