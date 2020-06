Cristina Pruna (USR) acuza o "bataie de joc" la selectia noii conduceri ANRE: "Vorbim de o piata de miliarde de euro"

Ziare.

Membrii Comisiei de Industrii din Camera Deputatilor sunt insarcinati in aceasta perioada cu numirea unui vicepresedinte si a doi membrii in comitetul de reglementare al ANRE."Selectia candidatilor ANRE (Autoritatea Nationala de Reglementare in Energie) este o bataie de joc anul acesta. Candidatii NU vor fi audiati in comisii. Practic nu vom putea pune intrebari specifice activitatii ANRE, iar candidatii nu vor avea ocazia sa ne spuna ce au de gand sa faca in comitetul de reglementare.Dupa cum va imaginati, unii candidati nu au nicio legatura cu piata de energie. Inteleg ca e mercur retrograd si ca le e teama sa nu se faca de ras, dar nu mai era cazul sa asistam la astfel de glume proaste", a scris Cristina Pruna pe contul personal de Facebook in dimineata zilei de marti, 23 iunie.Potrivit deputatei USR, comisia parlamentara i-a selectat pe Mircea Man ( PNL ), Marian Neacsu (Pro Romania) si Valeriu Steriu PSD )."Propunerea noastra a fost Dumitru Chisalita si a picat la vot. Atentie, vorbim de o piata de miliarde de euro, iar membrii comisiilor de industrii si energie nici nu au avut ocazia sa ii vada la fata pe cei care vor ajunge in acele pozitii. In timp ce USR a organizat un concurs de selectie pe baza de CV-uri si interviu, partidele vechi au facut un concurs de obedienta.Propunerea mea de a audia candidatii a picat la vot. PSD, PNL si celelalte partide s-au impotrivit", a mai scris Pruna pe Facebook.