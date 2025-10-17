Toată lumea se contrazice după explozia din București. Cine spune adevărul? MAI contrazice ANRE, iar STS confirmă ce spun locatarii

Autor: Alexandru Negrici
Vineri, 17 Octombrie 2025, ora 14:35
Toată lumea se contrazice după explozia din București. Cine spune adevărul? MAI contrazice ANRE, iar STS confirmă ce spun locatarii
Blocul unde a avut loc explozia Foto: Captură video/Facebook/Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă

Ministerul Afacerilor Interne (MAI) a precizat că explozia produsă, vineri, la un bloc cu opt etaje din Sectorul 5 al Capitalei a fost anunţată la 112 la ora 9.08, iar primele echipaje de intervenţie au ajuns la locul evenimentului la ora 09:15, timpul de răspuns fiind de şapte minute. Compania Distrigaz Sud Reţele anunțase înainte că explozia s-a petrecut la finalul unui control, în jurul orei 09:30.

Reamintim că Distrigaz Sud Reţele a transmis, în cadrul unui comunicat de presă, că în urma unei sesizări, echipajele de intervenţie au constatat, joi, prezenţa gazului natural în scara blocului din Sectorul 5 afectat de explozie şi au sistat alimentarea, sigilând robinetul de branşament. Vineri, s-a primit o nouă sesizare, iar echipajele au ajuns la bloc în momentul exploziei, constatând că sigiliul era rupt.

În data de 17 octombrie, în urma unei noi sesizări, echipajul Distrigaz Sud Rețele care s-a deplasat la locație a sesizat ca sigiliul care fusese pus în ziua precedentă era rupt.

Potrivit ANRE, ⁠ora la care s-a constatat că sigiliul era rupt a fost aproximativ 09:30. “La scurt timp după această constatare a avut loc explozia”, a transmis Distrigaz.

STS a confirmat versiunea locatarilor: primul apel la 112 privind miros de gaz a fost înregistrat joi, 16 octombrie, la ora 08:22.

Ora primului apel la 112 a fost 09:08

Ministerul Afacerilor Interne a prezentat, vineri după-amiază, o cronologie a intervenţiei desfăşurate după explozia produsă la un bloc din Sectorul 5 al Capitalei.

Astfel, vineri, la ora 9:08, prin apel la numărul de urgenţă 112, a fost semnalată o explozie puternică produsă într-un imobil de tip P+8 situat în municipiul Bucureşti.

”Primele echipaje de intervenţie au ajuns la locul evenimentului la ora 09:15, timpul de răspuns fiind de şapte minute, urmate, în dinamică, de alte forţe de intervenţie, astfel încât la locul exploziei au fost prezente 300 de cadre ale ISU BIF, 125 de jandarmi şi 72 de poliţişti din cadrul DGPMB”, a arătat MAI.

De asemenea, două echipe canine din cadrul IGSU au intervenit pentru identificarea victimelor surprinse sub darămături.

”În acest moment sunt 3 persoane decedate, 13 victime transportate la spital şi două victime care au refuzat transportul la unitaţile medicale. Precizăm că datele sunt în dinamică şi vor fi actualizate pe măsură ce operaţiunile de căutare-salvare şi evaluare medicală continuă. Salvatorii prezenţi la faţa locului au asigurat atât evacurea locatarilor din imobilul afectat cât şi din imobilele din vecinătate, inclusiv 700 de elevi şi 40 de cadre didactice sin cadrul Liceului Teoretic «Dimitrie Bolintineanu»”, a adăugat MAI.

La nivelul Municipiului Bucureşti a fost activat Planul Roşu de Intervenţie, iar la ora 09:18 a fost constituită Grupa Specială de Coordonare la nivelul DGJMB.

Potrivit sursei citate, intervenţia a avut loc cu efective şi mijloace considerabile. ISU B-IF a acţionat cu un dispozitiv format din 14 autospeciale de stingere, 3 autospeciale pentru intervenţii specifice, 5 echipaje de descarcerare, 36 echipaje SMURD şi 14 echipaje medicale din cadrul Serviciului de Ambulanţă Bucureşti-Ilfov, 5 autospeciale pentru transport victime multiple, un punct de comandă mobil, un echipaj CBRN, un container multirisc pentru salvatori, un punct medical avansat, un dispozitiv de suport decizional mobil şi un modul USISUM–Container Multirisc precum şi o dronă.

Totodată, Inspectoratul de Stat în Construcţii a realizat o evaluare de specialitate la faţa locului, concluzionându-se că există risc de prăbuşire. Pentru siguranţa populaţiei, circulaţia rutieră este restricţionată pe Calea Rahovei, de la Petre Ispirescu până la ieşirea spre rondul „Alexandria”, precum şi pe strada Buzoieni, către Calea Rahovei.

Începând cu ora 10:00, restricţiile au fost extinse pe Calea Rahovei între Şoseaua Progresului şi Piaţa Rahovei. Cetăţenii sunt rugaţi să evite zona, să nu blocheze căile de acces pentru autospeciale şi să urmeze cu stricteţe indicaţiile forţelor de ordine şi ale echipajelor de intervenţie.

”Transmitem condoleanţe familiilor îndoliate şi suntem alături de toate persoanele afectate. Le mulţumesc pompierilor, echipajelor medicale, poliţiştilor şi jandarmilor pentru intervenţia promptă - primele forţe au ajuns la faţa locului în 7 minute. Priorităţile rămân salvarea de vieţi, securizarea zonei şi informarea corectă a populaţiei. Am dispus menţinerea Planului Roşu până la stabilizarea situaţiei şi efectuarea tuturor verificărilor tehnice necesare”, a transmis Cătălin Predoiu, ministrul Afacerilor Interne.

În momentul de faţă, poliţiştii din cadrul DGPMB, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti efectuează cercetari în cauză pentru stabilirea situaţiei de fapt.

Ep. 144 - România este pe primul loc la...

