De ce ar trebui modificată legislația în domeniul gazelor naturale. Economist: ”Responsabilitatea Distrigaz nu ar trebui să se limiteze la contorul blocului”

Luni, 20 Octombrie 2025, ora 12:18
243 citiri
De ce ar trebui modificată legislația în domeniul gazelor naturale FOTO Pixabay
Legislația în domeniul gazelor naturale trebuie modificată de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) după explozia tragică din blocul din cartierul Rahova, spune analistul economic Adrian Negrescu luni, 20 octombrie. El consideră că Distrigaz ar trebui să preia mai multe responsabilități în cazul consumatorilor casnici.
„ANRE trebuie să propună, de urgență, modificarea legislației în domeniul gazelor naturale.
Statul trebuie să oblige companiile din acest sector să ofere întregul pachet de servicii pentru clienți, de la monitorizarea rețelelor până la intervenția în caz de avarie”, a scris Adrian Negrescu pe Facebook.
Asociațiile de proprietari nu ar trebui să caute singure firme de reparații. Acest lucru ar putea fi preluat de Distrigaz, susține economistul.
„Responsabilitatea Distrigaz nu ar trebui să se limiteze la contorul blocului. Dacă tot își autorizează propriile firme de intervenție, să fie cea care gestionează intervenția în caz de avarie. Are baza de date, toate datele tehnice și specialiștii capabili să gestioneze rapid un scenariu de risc. Altfel spus, nu asociațiile de proprietari sau ceilalți beneficiari să fie nevoiți să caute o firma de reparații ci să fie în responsabilitatea Distrigaz această activitate. Și asta în condițiile în care beneficiarii sunt, în acest moment, victimele unui adevărat sistem clientelar, cu puternice tente de abuz de poziție dominantă, în care firmele de instalații acreditate își impun condițiile, tarifele, fără nicio posibilitate de apel din partea clienților”, consideră Adrian Negrescu.
El propune și includerea serviciilor de intervenția în factura pentru gaze naturale.
„Dacă tot le agreează, Distrigaz trebuie să le gestioneze intervențiile, să stabilească modul de acțiune, dinamică intervențiilor, disponibilitatea serviciilor și mai ales costul acestora. În mod normal, toate costurile de intervenție n-ar trebui să fie plătite separat ci pe factură de gaze a clientului într-un sistem de plata în funcție de valoarea intervenției”, a mai scris Adrian Negrescu.
Există însă și o altă măsură care poate fi luată direct de statul român pentru a sublinia obligativitatea asigurării PAD împotriva dezastrelor.
„Dincolo de modificarea legii, inițiată de ANRE, ar trebui că și statul să oblige primăriile să respecte legea asigurărilor obligatorii. Primăriile ar trebui să condiționeze plata taxelor și impozitelor locale de dovadă asigurării PAD împotriva dezastrelor”, a mai spus analistul economic.
Ți-a plăcut articolul?
Vrem să producem mai multe, însă avem nevoie de susținerea ta. Orice donație contează pentru jurnalismul independent
Explozie puternică într-un bloc din Rahova București
Legislația în domeniul gazelor naturale trebuie modificată de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) după explozia tragică din blocul din cartierul Rahova, spune...
În urma tragediei din Rahova, propagarea informațiilor neverificate a transformat un incident real într-un val de teorii conspiraționiste. Platformele online s-au umplut de speculații, de la...
Distrigaz Sud Reţele anunţă luni, 20 octombrie, că reia etapizat alimentarea cu gaze naturale, întreruptă în urma exploziei din Calea Rahovei, Sectorul 5 al Capitalei, pentru peste o mie de...
Autoritățile au decis luni, 20 octombrie, să permită accesul controlat al locatarilor din blocul din Rahova care a fost distrus de explozia ce a provocat 3 morți și 15 răniți.
În bloc...
Starea răniților în urma exploziei din Sectorul 5 al Capitalei se ameliorează. Pacienții internați la Spitalul Clinic de Urgență Floreasca sunt stabili și sub strictă supraveghere...
Primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, anunţă duminică, despre explozia din Calea Rahovei, că acum începe greul şi se intră în faza de acţiuni coordonate pentru refacerea...
Noi informații dramatice au ieșit la suprafață, după explozia din blocul din cartierul Rahova. Printre victimele dezastrului se numără Mirela, o tânără în vârstă de 24 de ani, care se...
S-a aflat cine este, de fapt, supraviețuitorul blocat sub betoane, în urma exploziei din blocul din cartierul Rahova. Operațiunea trupelor de intervenție a avut succes.
Vineri dimineața, 17...
George Simion, președintele AUR, a transmis un mesaj de pe Muntele Athos duminică, 19 octombrie, pe pagina sa de Facebook.
Simion spune că se roagă pentru victime și pentru România....
Comitetul Municipiului București pentru Situații de Urgență a decis, în ședința de sâmbătă, măsuri pentru punerea în siguranță a blocului din Sectorul 5 unde s-a produs vineri o...
Noi detalii ies la iveală despre explozia devastatoare din cartierul Rahova, în urma căreia trei persoane și-au pierdut viața, iar alte 15 au fost grav rănite. Potrivit unei rude,...
Experţii convocaţi de către Inspectoratul de Stat în Construcţii, care au mers la locul exploziei din Calea Rahovei, au trans mis că nu e justificată economic consolidarea clădirii...
Primarul interimar Stelian Bujduveanu a anunţat că locatarii au trei modalităţi de relocare, fie să aleagă o chirie, un apartament puse la dispoziţie de ONG-uri sau apartamente ale...
Prefectul Capitalei, Andrei Nistor, anunţă că a convocat Comitetul Municipiului Bucureşti pentru Situaţii de Urgenţă, la ora 18.00, el arătând că a invitat şi locatarii scării unde s-a...
UPDATE 14:30
Pacientul în vârstă de 53 de ani internat la Spitalul Universitar de Urgență București în urma exploziei de pe Calea Rahovei, care prezintă arsuri extinse și multiple...
Distrigaz Sud Rețele prelungește măsura întreruperii alimentării cu gaze naturale a clienților de pe străzile Malcoci, Oltina, Pecineaga, Slt. Popa, Popina, Pricopan, Rahovei, Sălaj și...
Antrenorul Rapidului, Costel Gâlcă, a copilărit în zona afectată de explozia blocului din cartierul bucureștean Rahova.
Înaintea derby-ului cu Dinamo de duminică, Costel Gâlcă s-a...
Clădirea Liceului Teoretic „Dimitrie Bolintineanu”, afectată vineri de o explozie produsă la un bloc din sectorul 5, trebuie pusă în siguranţă şi are nevoie de geamuri noi, afirmă...