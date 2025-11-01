Noile reguli de repartizare a consumului de energie termică în imobile. Algoritmul propus de ANRE

Activitatea de repartizare a consumurilor de energie termică între consumatorii din imobilele de tip condominiu se va realiza de către prestatori avizaţi de Autoritatea Naţională de Reglementare (ANRE) după un nou algoritm care repartizează proporţional cu cota indiviză, prevede un proiect de regulament ANRE.

Potrivit proiectului de act normativ, consultat de Profit.ro, cantitatea de energie termică aferentă consumului comun de încălzire se repartizează proporţional cu cota indiviză şi se achită de către toţi proprietarii/utilizatorii de apartamente/spaţii cu altă destinaţie decât cea de locuinţă din unitatea de calcul, indiferent dacă apartamentele sau spaţiile cu altă destinaţie decât cea de locuinţă sunt sau nu conectate la SACET sau la sursă locală.

Stabilirea consumurilor individuale de energie termică pentru încălzire se realizează, fie pe baza indicaţiilor contoarelor individuale, fie prin calcul (pentru acele apartamente/spaţii cu altă destinaţie decât cea de locuinţă, conectate la SACET sau la sursa locală de producere a energie termice, montată la nivel de condominiu, care sunt considerate fără contor individual) sau prin estimare (în situaţiile în care nu se pot citiri contoarele de tip optic sau nu se pot recepţiona, din motive obiective, contoarele individuale de tip radio).

În cazul în care se constată violarea sigiliilor aplicate asupra contoarelor individuale sau subansamblurilor aferente acestuia, intervenţii neautorizate, refuzul de proprietarului de a înlocui un contor defect, etc. stabilirea va fi efectuată prin calcul.

În cazul apartamentelor/spaţiilor cu altă destinaţie decât cea de locuinţă deconectate de la SACET sau de la sursa locală, cantitatea de energie termică aferentă consumului individual de încălzire este egală cu zero.

ANRE susţine că în urma aplicării acestui regulament, consumatorii finali pot realiza economii semnificate de energie termică, în funcţie de: confortul termic dorit, temperaturile exterioare, preţul energiei termice, disponibilităţile financiare, contextul energetic actual, gradul de ocupare, etc.

Potrivit informaţiilor Comisiei Europene, încălzirea şi răcirea constituie cea mai semnificativă sursă de consum de energie la nivelul utilizatorilor finali, reprezentând aproximativ 50% din cererea totală de energie din UE, iar 80% din aceasta este utilizată pentru clădiri. Astfel, informaţiile clare, oferite în timp util, precum şi emiterea de facturi de energie care au la bază consumul real, înregistrat de contoarele individuale, dau consumatorilor posibilitatea de a juca un rol activ în reducerea nevoilor de energie pentru încălzire.

