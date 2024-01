Ai electrocasnice vechi? Economii uriase la factura de curent daca le schimbi cu unele noi

Achizitia unui aparat electrocasnic dintr-o clasa energetica superioara, precum A++, duce la economii substantiale la curent, iar consumul ajunge chiar la jumatate fata de un aparat din clasa energetica B, se arata intr-un document al Autoritatii Nationale de Reglementare in Energie (ANRE).

Electrocasnicele sunt prezente in casele a 99% dintre romani, aparatele cel mai frecvent intalnite fiind frigiderele si combinele frigorifice, masinile de spalat rufe, aspiratoarele, aragazurile si fiarele de calcat.

"Piata din Romania a atins nivelul de saturatie, iar in prezent activitatile de achizitie sunt dominate de inlocuirea aparaturii electrocasnice existente. Costurile de achizitie ale unui aparat electrocasnic nou sunt recuperate prin reducerea costurilor de exploatare (costul electricitatii, al apei).

Daca avem in vedere, pe de o parte, ponderea consumului pentru aparatura electrocasnica in consumul total de electricitate din sectorul rezidential si, pe de alta parte, vechimea aparaturii electrocasnice din tara noastra, devine evident ca exista un potential important de reducere a necesarului de electricitate si de apa, si implicit a costurilor, prin inlocuirea echipamentelor vechi cu unele noi, mai eficiente energetic", spun autorii studiului.

Deocamdata, comparativ cu alte tari din Europa de Est, Romania se numara printre tarile cu cea mai scazuta rata de inlocuire a produselor electrocasnice. In majoritatea cazurilor, rata medie de inlocuire depaseste durata de viata a echipamentelor, insa de aici reiese si un aspect pozitiv, si anume potentialul de crestere al pietei electrocasnicelor noi eficiente energetic.

Electrocasnice vechi=consum mai mare de energie

Un frigider vechi inregistreaza un consum energetic cu pana la 80% mai mare comparativ cu unul din clasa A+. Conform unei analize bazate pe mai multe surse din industria de profil, aparatele frigorifice noi, eficiente energetic (clasa energetica A+ si peste), inregistreaza economii semnificative fata de aparatele vechi de 5 ani pana la 15 ani.

De exemplu, un frigider vechi de 10 ani are un consum de energie de 560 kWh/an, spre deosebire de un aparat nou din clasa A+, care inregistreaza un consum de numai 255 kWh/an. In ceea ce priveste consumul de energie pe durata de viata, un aparat nou din clasa A+ inregistreaza o economie de 2.475 kWh, ceea ce reprezinta o economie a costurilor pe durata de viata de 1.342 lei. Prin alegerea unui aparat frigorific de clasa A++ in locul unuia de clasa B se obtine o economie anuala de energie de pana la 241 kWh/an, mai arata specialistii.

Alegerea unei masini de spalat rufe de uz casnic de clasa A in locul uneia de clasa C conduce la o economie anuala de energie de pana la 110 kWh/an.

De exemplu, pornind de la clasa energetica A spre clasa de eficienta G, se constata un consum de energie scazut de la o clasa energetica la urmatoarea in ordine succesiva astfel: consumul energetic al unui aparat clasa A fata de cel al unui aparat clasa D este cu 74% mai mic, reprezentand o economie anuala de 156 kWh/an; consumul energetic al unui aparat clasa B fata de cel al unui aparat clasa D este cu 75% mai mic, reprezentand o economie anuala 104 kWh/an, consumul energetic al unui aparat clasa C fata de cel al unui aparat clasa D este cu 90% mai mic, reprezentand o economie anuala de 51 kWh/an.

Schimba-ti electrocasnicele mai vechi de 5 ani

"Majoritatea aparatelor din clasa energetica A+ si A++ justifica inlocuirea stocului existent dinainte de anul 2000 din punctul de vedere al perioadei de recuperare a investitiei. Ponderea economiilor realizate, dar si diminuarea impactului negativ asupra mediului reprezinta argumente decisive pentru inlocuirea aparaturii electrocasnice uzate din gospodariile romanilor", mai spune studiul.

Costurile de achizitie ale unui aparat electrocasnic nou sunt recuperate prin reducerea costurilor de exploatare. De exemplu, consumurile energetice ale aparatelor frigorifice vechi sunt cu 30 - 80% mai mari, in functie de vechimea acestora, comparativ cu consumul echipamentelor din clasa A+.

Saltul semnificativ in consum se inregistreaza dupa o perioada de 5 ani vechime.