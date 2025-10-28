„Marea reformă” la ANRE vizează doar patru angajați. Ce spune șeful instituției despre salariul de 15 mii de euro pe care îl primește în fiecare lună

„Marea reformă" la ANRE vizează doar patru angajați. Ce spune șeful instituției despre salariul de 15 mii de euro pe care îl primește în fiecare lună
Numărul persoanelor care vor fi afectate de restructurări la Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei este mai mic comparativ cu numărul de posturi, fiind vorba, în principal, despre patru persoane, a declarat marți, 28 octombrie, președintele ANRE, George Niculescu.

'Numărul pe care Autoritatea trebuie să-l reducă este determinat, pe de o parte, de Legea 145, care vorbește de reducerea numărului de posturi, nu de număr de persoane, și de faptul că în toată această perioadă, de când am preluat mandatul, politica de resurse umane a fost una prudentă și cumpătată. (...) Numărul de persoane care va fi afectat de această restructurare este mai mic comparativ cu numărul de posturi. Una ar fi fost să avem toate cele 350 de posturi ocupate, atunci reducerea efectivă de persoane ar fi fost mai mare, dar, având în vedere, așa cum v-am spus, politica de resurse umane prudentă pe care am avut-o în această perioadă, numărul de persoane care o să fie afectat de această restructurare este unul redus. Numărul de patru persoane rămâne să fie foarte bine stabilit și în urma negocierilor și consultărilor cu reprezentanții salariaților pe care le-am început și în momentul de față sunt făcute fără succes', a declarat Niculescu la Parlament.

Totuși, el a precizat că 'este vorba despre un număr relativ'.

'Vorbim despre un număr relativ de patru oameni, nu vreau să spun că sunt patru sau că sunt opt. Eu, în calitate de ordonator principal de credite, trebuie să bugetez în fiecare an bugetul de salarii pentru numărul de posturi, nu pentru numărul de persoane, impactul pe buget se face prin reducerea numărului de posturi, nu neapărat a numărului de persoane. Impactul este de peste 35 de milioane de lei pe an. Dacă avem în momentul de față un buget de aproximativ 125 de milioane, n-am cifrele exacte, aproximativ 30 de milioane, impactul e undeva la 25-30%, ceea ce ține de ținta pe care o setează Legea 145', a spus Niculescu.

Întrebat dacă i se pare corect salariul pe care îl încasează, de 15.000 de euro, el a susținut că nu președintele ANRE a stabilit acest nivel salarial.

'Nu președintele George Niculescu a stabilit nivelul salariului pentru președintele Autorității de Reglementare. Niciodată în cariera mea administrativă și politică pe care am avut-o, până în momentul în care să fiu numit președinte la Autoritatea de Reglementare de către Parlamentul României, nu mi-am ghidat parcursul profesional în funcție de salariul aferent funcției. În CV-ul meu public apare funcția de consilier județean la Consiliul Județean Constanța, unde indemnizația era de 700 de lei pe lună (...), următoarea funcție publică deținută a fost funcția de prefect al județului Constanța, unde indemnizația a fost de aproximativ 11.000 de lei pe lună și funcția de secretar de stat la Ministerul Energiei, unde indemnizația era de 9.700 de lei pe lună. Nu eu am hotărât acest nivel de salarizare nu doar pentru președinte, pentru niciunul dintre colegii din instituție, și odată cu aplicarea prevederilor Legii 145, toate salariile vor fi diminuate cu 30%. (...) Prevederile legii vor fi puse în aplicare în termenele stabilite de lege, adică până la 1 ianuarie', a transmis președintele ANRE.

