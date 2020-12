ANRE a majorat tarifele de distributie pentru Electrica, cu valori cuprinse intre 2,8% si 6,5%, de la 1 ianuarie

Astfel, pentru zona Transilvania Nord, tariful pentru distributia in reteaua de joasa tensiune a fost majorat cu 2,8%, pentru Muntenia Nord, cu 3,2%, iar pentru Transilvania Sud, cu 6,5%.Tarifele de distributie a energiei electrice vor sta la baza veniturilor din activitatea de distributie a energiei electrice realizate de operatorii de distributie din cadrul Grupului Electrica in cursul anului 2021, precizeaza reprezentantii companiei."De asemenea, mentionam faptul ca, avand in vedere fuziunea celor trei operatori de distributie din cadrul Grupului Electrica, cu data tinta efectiva 31 decembrie 2020, pentru anul 2021 raman aplicabile tarifele de distributie diferite, aplicabile fiecarei regiuni (Muntenia Nord, Transilvania Nord, Transilvania Sud)", se mai arata in comunicat.De la 1 ianuarie 2021, piata de electricitate va fi liberalizata complet, astfel ca ANRE va mai stabili doar tarifele de distributie si transport al energiei.Consumatorii casnici vor putea incheia contracte cu orice companie care furnizeaza energie electrica, licentiata de ANRE, la un pret negociat direct.