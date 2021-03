Ministrul Energiei a inceput controalele la furnizorii de energie. "O prima etapa de controale a ANRE s-a soldat deja cu amenzi"

"Pana acum, o prima etapa de controale a ANRE s-a soldat deja cu amenzi. ANPC, la randul ei, efectueaza controale, iar din datele partiale pe care le am reiese ca exista practici comerciale incorecte la incheierea contractelor de energie, exista clauze contractuale care pun consumatorul casnic pe pozitii de inferioritate in fata furnizorului. ANPC este atenta si va continua controalele pentru ca toti furnizorii de energie sa stie ca ca aceste practici defavorabile consumatorilor nu pot continua si nu vor fi tolerate", a precizat ministrul.Autoritatea de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE) a aprobat in ianuarie un Ordin conform caruia clientii casnici care nu au schimbat contractul vor beneficia de cel mai bun pret din oferta concurentiala a furnizorilor lor si vor putea opta pentru o noua oferta in cadrul unui proces de contractare mult simplificat."Toate companiile sunt verificate iar spre deosebire de ANRE, care verifica furnizorii de ultima instanta, Autoritatea pentru protectia consumatorilor (ANPC) efectueaza un control la nivel national, in fiecare judet. Avand structuri teritoriale ia fiecare judet, in functie de cine este distribuitor, cine este furnizor, face verificarile respective astfel incat nu scapa absolut niciun furnizor dintr-o anumit zona a tarii sa nu fie verificat si sa nu vada ca totusi cineva se uita si are grija de consumatori " a declarat ulterior Virgil Popescu la Digi 24.De la 1 ianuarie 2021, piata de energie electrica a fost complet liberalizata, iar preturile nu mai sunt reglementate de catre ANRE.