ANRE: Durata penelor de curent in Romania este de doua ori mai mare decat in tarile vest-europene

Astfel, durata intreruperilor planificate a fost anul trecut, in medie, de 171 de minute pentru fiecare consumator, iar intreruperile neplanificate au durat 179 de minute/consumator, totalul fiind de 350 de minute/consumator.Indicatorul SAIDI (System Average Interruption Duration Index) masoara durata medie a intreruperilor in retea pentru un utilizator si se calculeaza impartind durata cumulata a intreruperilor lungi (mai mari de trei minute) la numarul total de utilizatori.Raportul ANRE evidentiaza faptul ca valorile agregate de ansamblu pentru SAIDI, intreruperi planificate, variaza mult de la un operator de distributie la altul. Astfel, valoarea minima este de 55,34 minute/an pentru E-Distributie Muntenia, iar valoarea maxima este de 287,86 minute/an pentru Delgaz Grid, cu o valoare medie pe tara de 171,09 minute/an, peste intervalul de valori de circa 40 - 150 minute/an inregistrate in tarile europene avansate.Situatia este similara si in cazul intreruperilor neplanificate."Valorile agregate de ansamblu pentru SAIDI, intreruperi neplanificate, au valori cuprinse intre 142,8 min/an pentru E-Distributie Muntenia si 227,4 min/an pentru E-Distributie Banat, respectiv valoarea medie pe tara este de 178,91 min/an, valori mai mari decat intervalul de valori de circa 20 - 100 min/an inregistrate in tarile europene avansate", se arata in raport.Principalul indicator de performanta pentru continuitatea in alimentare a utilizatorilor este SAIDI pentru intreruperi neplanificate, adica penele de curent.Dintre cei opt operatori de distributie la nivel national, cele mai lungi pene de curent au avut loc in cazul consumatorilor e-Distributie Banat, respectiv 227 minute pentru fiecare consumator, in medie.Urmeaza Distributie Energie Oltenia, cu 204 minute/consumator, Delgaz Grid - 188 minute, SDEE Transilvania Sud - 186 minute, SDEE Muntenia Nord - 179 minute, SDEE Transilvania Nord - 149 minute, e-Distributie Dobrogea - 147 minute si e-Distributie Muntenia - 142 minute.In total, in Romania exista 9,5 milioane de consumatori de energie electrica, din care 5,2 milioane in mediul urban si 4,3 milioane in mediul rural.