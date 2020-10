ANRE: Racordarea la gaze a tuturor clientilor casnici va fi gratuita

"Costurile vor fi recuperate din tarif!"

Ce contine Ordinul ANRE

Documentul, care este inca din faza de dezbatere publica, contine si alte prevederi fata de forma initiala, dar, pentru toti consumatorii casnici ideea de principiu ramane: racordarea la reteaua de gaze a consumatorilor casnici va fi gratuita, indiferent de distanta fata de retea. Asta dupa ce Ordinul ANRE 179 va fi publicat in Monitorul Oficial.Sunt si voci care critica aceasta decizie. Fostul ministru al Energiei Razvan Nicolescu spune, la Digi24 , ca aceasta masura nu are nicio logica, iar costurile vor fi recuperate din tarif.Razvan Nicolescu, fost ministru al Energiei: Siguri ca aceste costuri vor fi recuperate din tarif. Este o prostie populista, pe care speram sa nu o mai vad in Romania. Cineva trebuie sa plateasca. Platesc companiile? Pai companiile inchid si pleaca. Plateste statul? De unde sa plateasca statul? Probabil vom plati noi, ceilalti consumatori. Adica este cineva in varful dealului care vrea sa se conecteze, costa 5 milioane de euro. Trebuie sa-l conectam si apoi vom plati cu totii. Ce vom plati? La gaz natural, gaz natural care este un combustibil poluant. Cred ca suntem intr-o alta epoca, suntem cu 2 secole in urma de cum functioneaza aceasta lume.Aruncam cu banii pe geam? Trebuie sa terminam cu aceste populisme, cu aceste tampenii. Nu este economic. Este o prostie din toate punctele de vedere. Eu ii inteleg pe acei oameni. Multi in Romania se incalzesc cu paie, cu coceni, cu ce gasesc. Trebuie ajutati, dar nu asa. Sunt alte solutii: vorbim de pompe de caldura, de panouri fotovoltaice. De ce mai construim 3 - 4 centrale nucleare? De ce ne-am dus in America, am semnat un contract si luam imprumuturi ca sa construim centrale nuclare? Ca oamenii sa se incalzeasca pe electric. Mai avem gaz pentru cativa ani. Ce-o sa facem? O sa cumparam gaze de la rusi?Art. 4 - (1) Pentru realizarea racordarii la SD a solicitantilor prevazuti la art. 2 lit. a)-e) se parcurg urmatoarele etape:a) depunerea si inregistrarea la OSD a cererii de racordare la SD insotita de documentele prevazute la art. 8 alin. (2), si achitarea tarifului de analiza a cererii, dupa caz;b) evaluarea cererii de racordare;c) stabilirea solutiei tehnice pentru realizarea obiectivului/conductei necesar/necesare racordarii;d) esalonarea lucrarilor necesare racordarii si actualizarea planurilor de investitii cu lucrarile necesare stabilite la lit. c) in conformitate cu prevederile din Procedura;e) emitere ATP in functie de solutia tehnica prevazuta la lit. c) in cazul in care nu este obiectiv/ conducta necesar/necesara racordarii; daca exista obiectiv/conducta necesar/necesara racordarii, OSD emite ATR conform modelului prevazut in anexa nr. 2;f) obtinerea certificatului de urbanism, a avizelor si acordurilor/autorizatiilor emise de organismele abilitate, precum si a autorizatiei de construire a obiectivului/conductei necesar/necesare racordarii, in conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;g) proiectarea obiectivului/conductei necesar/necesare racordarii;h) verificarea documentatiei tehnice/proiectului tehnic aferente obiectivului/conductei necesar/necesare racordarii, prin intermediul verificatorilor de proiecte atestati ANRE, conform prevederilor legale;i) executia obiectivului/conductei necesare racordarii;j) urmarirea de catre OSD a lucrarilor privind realizarea obiectivului/conductei necesar/necesare racordarii;k) receptia si punerea in functiune a obiectivului/conductei necesar/necesare racordarii, de catre OSD;l) stabilirea solutiei pentru racord si/sau SRM/SR/SM/ PRM /PM si emiterea ATR;m) OSD emite si transmite solicitantilor, cu exceptia clientilor finali casnici, contractul de racordare, conform modelului prevazut in anexa nr. 4;n) obtinerea certificatului de urbanism, a avizelor si acordurilor/autorizatiilor emise de organismele abilitate, dupa caz, pentru racord, respectiv SRM/SR/ SM/PRM/PR/PM, in conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;o) proiectarea racordului si a SRM/SR/ SM/PRM/PR/PM, de catre OSD sau prin intermediul operatorilor economici autorizati ANRE, selectati de catre OSD sau de solcitantii care finanteaza aceste obiective;p) verificarea documentatiei tehnice/proiectului tehnic aferente/aferent racordului si SRM/SR/ SM/PRM/PR/PM, prin intermediul verificatorilor de proiecte atestati ANRE, conform prevederilor legale aplicabile;q) executia racordului si a SRM/SR/ SM/PRM/PR/PM de catre OSD sau prin intermediul operatorilor economici autorizati ANRE, selectati de catre OSD sau de catre solicitantii care finanteaza aceste obiective;r) urmarirea de catre OSD a lucrarilor privind realizarea racordului si SRM/SR/ SM/PRM/PR/PM;s) receptia si punerea in functiune a racordului si SRM/SR/ SM/PRM/PR/PM de catre OSD.