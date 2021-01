Avocatul Poporului solicita ANRE clarificari despre campania de informare privind liberalizarea pietei energiei electrice

In opinia Avocatului Poporului, informatiile puse la dispozitie pe site-ul ANRE sunt "greu" sau "aproape imposibil" de accesat de anumite categorii de consumatori.Potrivit solicitarii, care a fost postata pe site-ul Avocatului Poporului, institutia s-a sesizat din oficiu avand in vedere datele furnizate de Asociatia Energia Inteligenta la inceputul lunii decembrie 2020 din care rezulta ca peste 90% dintre consumatorii casnici de electricitate nu stiau ca piata va fi liberalizata de la 1 ianuarie 2021, precum si faptul ca in prima zi a noului an existau aproximativ 6 milioane de consumatori casnici "ramasi captivi in piata reglementata", fara sa cunoasca optiunile pe care le au la indemana.Avocatul Poporului cere un punct de vedere fata de aspectele semnalate, dar si clarificari punctuale, dorind sa afle in ce masura ANRE si-a indeplinit obligatiile prin campanii proprii de informare a clientilor casnici referitoare la liberalizarea pietei energiei electrice, avand in vedere ca aceasta autoritate are responsabilitati in domeniul elaborarii, aprobarii si monitorizarii aplicarii ansamblului de reglementari obligatorii la nivel national necesar functionarii sectorului si pietei energiei electrice in conditii de eficienta, concurenta, transparenta si protectie a consumatorilor, dar si privind componenta de monitorizare in ceea ce priveste punerea in aplicare a normelor referitoare la rolurile si responsabilitatile furnizorilor de pe piata.Totodata, Avocatul Poporului solicita sa i se comunice daca a existat un buget adecvat pentru o asemenea campanie de informare, precum si daca furnizorii de ultima instanta au anuntat consumatorii casnici in legatura cu modificarile ce urmau sa apara de la 1 ianuarie 2021.CITESTE SI: Sotia fostului purtator de cuvant al STS, numita de Doina Gradea sefa cabinetului sau de director la TVR