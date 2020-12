Precizarile ANRE privind liberalizarea pietei de energie electrica: "Clientii casnici au dreptul sa isi schimbe furnizorul pe tot parcursul anului 2021"

"Incepand cu data de 1 ianuarie 2021 piata de energie electrica se liberalizeaza complet, furnizarea energiei electrice urmand a se realiza in regim concurential, inclusiv pentru categoria clientilor casnici care au beneficiat in perioada 1 iulie - 31 decembrie 2020 de tarife reglementate. Prin urmare, preturile de furnizare la clientii casnici nu mai sunt stabilite de catre ANRE, acestea se formeaza in mod liber pe baza cererii si a ofertei", arata ANRE.Prin liberalizarea completa a pietei de la 1 ianuarie 2021 Romania respecta in integralitate prevederile legislatiei europene, respectiv prevederile Regulamentului (UE) 2019/943 al Parlamentului European si al Consiliului din 5 iunie 2019 privind piata interna de energie electrica, care prevede ca "preturile se formeaza in functie de cerere si oferta"."Pentru a da posibilitatea clientilor casnici care nu si-au exercitat dreptul de eligibilitate prin incheierea unor contracte concurentiale, ANRE a impus obligatii suplimentare furnizorilor de ultima instanta de a transmite clientilor casnici informari care sa cuprinda odata cu oferta pentru serviciul universal si cel putin o oferta concurentiala, atat in cursul lunii decembrie 2020 cat si in luna ianuarie 2021", precizeaza ANRE.In urma analizei ofertelor concurentiale puse la dispozitia clientilor casnici de catre furnizori prin intermediul comparatorului se constata ca diferenta intre media primelor 10 oferte care nu contin componenta fixa (lei/zi), ordonate dupa valoarea facturii la un consum mediu lunar de 100 kwh, aplicabile in anul 2021 si media pretului din ofertele de serviciu universal este mai mica cu circa 6,7 lei (0,06 lei/KWh).Astfel ANRE recomanda clientilor casnici sa aleaga ofertele concurentiale, toti clientii casnici avand dreptul sa isi schimbe furnizorul de energie electrica in luna ianuarie, precum si pe tot parcursul anului 2021, cu respectarea conditiilor contractuale, in termen de maxim 21 de zile de la data solicitarii.Trecerea unui client casnic de la un furnizor de ultima instanta la un alt furnizor nu implica costuri suplimentare. Procesul de schimbare a furnizorului este simplu si gratuit, nu implica modificari de ordin tehnic, fiind interzisa perceperea oricaror taxe sau tarife legate de declansarea sau parcurgerea acestuia.Clientii casnici au posibilitatea de a alege o oferta concurentiala accesand ofertele disponibile pe paginile de internet ale tuturor furnizorilor.Pentru a da posibilitatea clientului final de a compara mai multe oferte in vederea adoptarii unei decizii informate la momentul incheierii unui contract aferent furnizarii energiei electrice in regim concurential, ANRE a pus la dispozitie pe pagina proprie de internet, o aplicatie web denumita "Comparator oferte-tip de furnizare a energiei electrice". (https://www.anre.ro/ro/info-consumatori/comparator-de-tarife).Furnizorii de energie electrica au obligatia conform legii:- sa achizitioneze energie electrica, astfel incat sa asigure acoperirea consumului clientilor lor, cu prioritate pentru clientii beneficiari ai serviciului universal din portofoliul propriu;- la cererea scrisa a unui client final, sa comunice in scris, intr-un interval de cel mult 15 zile lucratoare, o oferta privind conditiile echitabile de furnizare a energiei electrice, care contine, obligatoriu, pretul de furnizare, termenii de plata si data-limita de incheiere a contractului de furnizare si nu trebuie sa utilizeze practici comerciale incorecte sau inselatoare in relatia cu clientul final, nerespectarea acestor obligatii fiind sanctionata conform legii cu amenda intre 5-10% din cifra de afaceri anuala."De asemenea, ANRE isi manifesta toata disponibilitatea de a colabora cu Guvernul Romaniei in vederea crearii mecanismului de sustinere financiara a consumatorului vulnerabil", spun reprezentantii autoritatii.