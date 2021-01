Scandalul contractelor pentru energie electrica. Ministrul Energiei anunta modificarea ordinului ANRE prin prelungirea perioadei de optiune a consumatorilor

Perioada de preschimbare a contractelor urmeaza a fi prelungita pana la 30 iunie.Ministrul Energiei anunta ca este in circuitul de avizare o OUG care sa modifice Ordinul ANRE care permitea trecerea din piata reglementata in piata serviciului universal a sase milioane de clienti, fapt care presupunea majorarea facturilor, insa precizeaza ca este posibil sa nu mai fie nevoie de adoptarea acestui act ormativ de catre Executiv."Am spus: nu, nu asta este logica, sa punem in centrul liberalizarii furnizorul si clientul sa se bata pe furnizor, ci in centrul liberalizarii trebuie pus clientul in asa incat furnizorii sa dea preturi mai bune si sa se bata pe client. Si atunci am iesit si am spus: daca ANRE nu va modifica acest Ordin, o vom face noi prin Ordonanta de Urgenta, proiectul de ordonanta care e deja pe circuitul de avizare, dar s-ar putea sa nu mai fie nevoie sa-l dam", a declarat Virgil Popescu luni seara, la B1 TV.El anunta ca ANRE va modifica ordinul, urmand ca cei care nu au incheiat noi contracte cu un furnizor de energie sa aiba posibilitatea de a face acest lucru pana la jumatatea anului."Vineri, ANRE a pus in dezbatere modificarea Ordinului, dupa ce a avut discutii si cu Consiliul Concurentei, si cu noi, si cu furnizorii, si a modificat acest Ordin, a prelungit perioada de preschimbare a contractelor de la 30 la sase luni de zile, 180 de zile, pana pe 30 iunie. Si a mai adaugat un lucru: se trece toata lumea in piata serviciului universal, dar furnizorii pot acorda discount pana la nivelul pretului concurential, adica factura sa fie mai mica, luna de luna, clientului, indiferent daca clientul incheie contract cu el, se muta sau nu se muta.Eu sunt usor nemultumit, pentru ca mi-as fi dorit ca in Ordin sa scrie << furnizorii au obligatia sa ofere pretul concurential cel mai mic clientului din portofoliul sau >> . Ca putea sa fie pretul cel mai mic oferit cu obligatie de pret de serviciu universal cu discount obligatoriu, ca sa ajungem la pretul concurential, sau pretul concurential, ar fi fost mai explicit" a adaugat ministrul Energiei.Virgil Popescu a precizat ca, in urma discutiilor cu ANRE, reprezentantii institutiei i-au adus la cunostinta ca au discutat cu toti cei patru furnizori si ca acestia "s-au angajat benevol sa iasa public cu comunicate ca vor acorda acest discount tuturor".