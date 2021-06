Un milion de consumatori de energie si-au schimbat contractul in acest an. Amenzi pentru marii furnizori de pe piata

Amenzi pentru marii furnizori de energie electrica

La 1 ianuarie 2021, piata de electricitate din Romania s-a liberalizat total. "Din numarul total al clientilor casnici, de aproximativ 8,9 milioane, la data de 1 ianuarie 2021, 5.902.323 se aflau in piata reglementata de energie electrica. In perioada 1 ianuarie - 30 aprilie 2021, 926.000 de clienti casnici au semnat contracte de furnizare a energiei electrice in regim concurential, iar numarul acestora a ajuns in prezent la circa un milion", au aratat reprezentantii ANRE. Acestia nu au putut preciza cati dintre acesti consumatori au schimbat si furnizorul si cati au ramas la acelasi, schimband doar contractul. "Nu avem prerogative legislative pentru a cere aceste informatii de la furnizori", au precizat responsabilii reglementatorului.In ceea ce priveste gazele naturale, din numarul clientilor casnici care nu isi exercitasera dreptul de eligibilitate la data de 30 iunie 2020 de 3.378.309, 21,10% au incheiat pana la data de 30 aprilie 2021, contracte aferente furnizarii gazelor naturale in regim concurential, respectiv 712.937 clienti casnici."Astfel, pana la data de 30 aprilie 2021, din numarul total al clientilor casnici de aproximativ 3.970.388, 33% aveau incheiate contracte aferente furnizarii gazelor naturale in regim concurential, respectiv 1.304.916 clienti casnici", se mai arata in raspunsul ANRE.In contextul derularii, incepand cu 1 ianuarie 2021, a procesului de liberalizare a pietei de energie electrica, in cursul lunilor ianuarie - aprilie, ANRE a desfasurat actiuni de control la marii furnizori de energie electrica pentru a verifica: modul de organizare si functionare a centrelor de telefonie (call-center); respectarea obligatiei de a comunica solicitantului, in scris, in termen de maximum 15 zile lucratoare de la data primirii cererii, a unei oferte privind conditiile de furnizare a energiei electrice pe piata concurentiala; respectarea obligatiei de incheiere a contractului de furnizare a energiei electrice in termen de maximum 5 zile de la data transmiterii de catre clientul final a documentelor necesare; respectarea frecventei de emitere a facturii pentru energia electrica furnizata clientilor finali alimentati in regim de serviciu universal; modalitatea de facturare in perioada cuprinsa intre doua citiri consecutive ale aparatului de masura de catre operatorul de retea; informarea clientilor casnici din portofoliu cu privire la oferta pentru serviciu universal, ofertele concurentiale proprii aplicabile precum si la dreptul clientilor de a incheia un contract de furnizare a energiei electrice pe piata concurentiala cu orice furnizor licentiat.In urma acestor controale, toti marii furnizori au fost amendati. Hidroelectrica a fost sanctionata cu amenda contraventionala in valoare de 400.000 lei pentru: nerespectarea termenului de 15 zile lucratoare de transmitere a ofertelor privind conditiile de furnizare a energiei electrice pe piata concurentiala si pentru nerespectarea termenului de 5 zile de incheiere a contractelor de furnizare a energiei electrice.Furnizorii Electrica Furnizare, Enel Energie Romania au fost sanctionati fiecare cu amenda contraventionala in valoare de 400.000 lei pentru: nerespectarea termenului de 15 zile lucratoare de transmitere a ofertelor privind conditiile de furnizare a energiei electrice pe piata concurentiala; nerespectarea termenului de 5 zile de incheiere a contractelor de furnizare a energiei electrice. Enel Energie a primi o amenda contraventionala in valoare de 400.000 lei pentru nerespectarea termenului de 5 zile de incheiere a contractelor de furnizare a energiei electrice. Totodata, Enel Energie a fost sanctionata cu amenda contraventionala in valoare de 200.000 lei pentru nerespectarea prevederilor legale privind informarea clientilor. Enel Energie Muntenia a fost sanctionata cu amenda contraventionala in valoare de 200.000 lei pentru nerespectarea prevederilor legale privind informarea clientilor.CEZ Vanzare a fost sanctionata cu amenda contraventionala in valoare de 200.000 lei pentru nerespectarea prevederilor legale privind frecventa de emitere a facturii si facturarea in perioada cuprinsa intre doua citiri consecutive ale aparatului de masurare.La randul sau, E.ON Energie Romania a fost sanctionata cu amenda contraventionala in valoare de 210.000 lei pentru nerespectarea prevederilor legale privind informarea clientilor si frecventa de emitere a facturii, iar Electrica a fost sanctionata cu amenda contraventionala in valoare de 300.000 lei pentru nerespectarea prevederilor legale privind frecventa de emitere a facturii si facturarea in perioada cuprinsa intre doua citiri consecutive ale aparatului de masura.In urma actiunilor de control efectuate pentru verificarea modului de organizare si functionare a centrelor de telefonie (call-center), furnizorii verificati au asigurat functionalitatea centrelor de telefonie, timpul mediu de asteptare pentru preluarea apelurilor, determinat de ANRE prin sondaj pe parcursul a doua zile, s-a incadrat intre 17 secunde si 594 de secunde.Dintre furnizorii verificati, au fost constatate nereguli la Hidroelectrica, societate care a fost sanctionata cu amenda contraventionala in valoare de 10.000 lei pentru nerespectarea in totalitate prevederilor legale privind modul de organizare si functionare a centrului de telefonie (call-center), dispunandu-se masuri si termene de conformare pentru remedierea situatiei neconforme constatate.