Vicepresedinte ANRE: Energia va fi mai ieftina pe piata libera. Oamenii sa-si schimbe contractele

Aceasta in contextul in care, de la 1 ianuarie 2021, piata de electricitate se va liberaliza complet, iar consumatorii care raman cu vechile contracte vor plati facturi mai mari cu valori cuprinse intre 13% si 26% pe piata pentru serviciul universal (fosta piata reglementata).Intrebat de ce preturile cresc atat de mult, reprezentantul ANRE a aratat ca piata pentru serviciul universal este un fel de plasa de siguranta pentru cei care raman fara furnizor, astfel ca este normal ca preturile aici sa fie mai mari decat in piata libera."In primul rand, preturile nu mai sunt stabilite de ANRE. Furnizorii isi vor stabili preturile de serviciu universal in functie de costurile de achizitie a energiei. Eu ma astept si asta comunicam de ani de zile de la ANRE - si asta este normalitatea - ca pretul de serviciu universal sa fie cel mai mare pret din piata. Pentru ca serviciul universal este ca o plasa de siguranta pentru consumatorii care, din diverse motive, raman fara furnizor: furnizorul da faliment, decide sa iasa din piata sau sa renunte la contracte. Furnizorii de ultima instanta au obligatia sa preia acei consumatori de pe o zi pe alta si trebuie sa achizitioneze energia suplimentara de pe Piata pentru Ziua Urmatoare sau Piata de Echilibrare, unde sunt cele mai mari preturi", a explicat Bege.Reprezentantul ANRE a aratat ca si pentru el este o enigma de ce difera atat de mult preturile de serviciu universal de la un furnizor la altul, cel mai mic pret fiind 270 de lei si cel mai mare, 400 de lei, dar, pana la urma, este vorba de politica fiecarei companii.El a aratat ca relevant pentru clientul casnic si pentru orice fel de client este pretul de pe piata concurentiala. Iar acolo preturile sunt considerabil mai mici, de la 220 de lei la peste 300, iar clientii casnici au posibilitatea sa opteze pentru oferte chiar avantajoase."Categoric, de acum incolo si asta e normalitatea, preturile din piata concurentiala vor fi mai mici decat preturile de serviciu universal. Ii sfatuiesc pe toti consumatorii sa caute oferte si cel mai la indemana instrument este comparatorul de preturi de pe site-ul ANRE si aplicatia pentru telefoanele mobile", a subliniat Bege.Intrebat daca, personal, a incheiat un contract in piata libera, vicepresedintele ANRE a aratat ca a facut acest lucru in urma cu cateva zile si a constatat ca procesul este foarte simplu."Eu ma aflam in piata reglementata, dupa ce, la inceputul anului trecut, furnizorul cu care aveam un contract in piata concurentiala a dat faliment. Chiar zilele trecute am vrut sa vad cum functioneaza platformele online si cum se poate contracta online energia electrica si pot sa va spun ca furnizorii au fost foarte operativi, practic din patru sau cinci click-uri, in decurs de 24 de ore, am avut contract nou la un pret foarte, foarte bun", a relatat oficialul citat.El a apreciat ca exista concurenta pe piata de electricitate in acest moment intre furnizori, dar exista si loc de imbunatatiri."Sunt patru-cinci furnizori mari, care s-au format in regiunile in care aveau clienti traditionali si fiecare si-a pastrat mai mult sau mai putin portofoliul din aceste zone. Eu ma astept ca in perioada urmatoare concurenta sa fie mai intensa, odata cu intrarea pe piata a unor companii mai mici, dar flexibile si ambitioase", a sustinut Nagy-Bege.Reprezentantul ANRE a mai afirmat ca institutia pe care o reprezinta a inceput inca din 2019 campania de informare a consumatorilor cu privire la liberalizarea pietei de energie si gaze.De la 1 ianuarie 2021, piata de energie electrica va fi complet liberalizata, iar ANRE nu va mai stabili preturile pentru consumatorii casnici, acestea fiind calculate de furnizorul traditional si se vor numi preturi de serviciu universal.Consumatorii fie raman cu actualele contracte, la preturi de serviciu universal, care cresc cu 13-26%, fie incheie alte contracte in piata libera.Potrivit calculelor Asociatiei Energia Inteligenta, pe baza datelor din comparatorul de preturi de pe site-ul ANRE, cel mai mult se va scumpi electricitatea pentru clientii casnici ai Enel Distributie Banat, respectiv cu 26%. Urmeaza Enel Distributie Muntenia (inclusiv Capitala), unde electricitatea se va scumpi cu 23%, Enel Distributie Dobrogea, cu scumpiri de 18%, Electrica Transilvania Sud si CEZ Distributie, cu 17% fiecare.La clientii Electrica Muntenia Nord, pretul creste cu 15%, la Electrica Transilvania Nord, cu 14%, iar la E.ON Distributie, cu 13%.Aceste preturi sunt cele mai mari din piata si, in opinia Asociatiei Energia Inteligenta, vinovata pentru situatia creata este Autoritatea Nationala de Reglementare in Energie (ANRE) care nici nu a informat consumatorii ca piata urmeaza sa fie liberalizata, dar nici nu a pregatit optim procesul din punctul de vedere al legislatiei secundare.La randul sau, ministrul Energiei, Virgil Popescu , a sfatuit consumatorii casnici de electricitate sa incheie noi contracte pe piata libera, unde gasesc preturi mai mici decat ar plati daca raman cu vechile contracte de la 1 ianuarie."Oamenii ar trebui sa se uite pe site-ul ANRE, la comparatorul de preturi, si sa-si aleaga oferta cea mai buna", a spus Popescu, luni, pentru AGERPRES.