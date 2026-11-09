O investiție imobiliară blocată acum 10 ani revine în forță. Milionarul spaniol Jose Alberto Barreras pompează 20 de milioane de euro lângă Cimitirul Bellu

Autor: Adrian Zia
Luni, 09 Noiembrie 2026, ora 20:44
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O investiție imobiliară blocată acum 10 ani revine în forță. Milionarul spaniol Jose Alberto Barreras pompează 20 de milioane de euro lângă Cimitirul Bellu
Imagine dintr-o clădire FOTO Pixabay

Milionarul spaniol José Alberto Barreras, în vârstă de 93 de ani, proprietarul holdingului Meridional, a decis deblocarea și relansarea proiectului său imobiliar strategic conceput în vecinătatea Cimitirului Bellu din București. Planurile financiare indică o investiție masivă care depășește pragul de 20 de milioane de euro. Prezența dezvoltatorului iberic pe piața de capital și de profil din România se derulează prin divizia sa imobiliară Montebalito, o companie listată la bursă și a cărei conducere operativă a fost predată recent fiicei acestuia.

Configurația tehnică a viitorului complex multifuncțional din Sectorul 3

Obiectivul imobiliar urmează să fie ridicat pe o suprafață de teren de aproximativ 4.200 de metri pătrați, poziționată în imediata apropiere a Bisericii Eroilor Martiri de pe Calea Șerban Vodă. Activele funciare ale amplasamentului au fost evaluate la finele anului trecut la suma de 4,3 milioane de euro. Structura aprobată pentru viitoarea construcție prevede ridicarea unui imobil masiv împărțit în două tronsoane distincte, cu un regim de înălțime de două subsoluri, parter și 11 etaje, scrie Profit.

Indicatorii urbanistici și funcțiunile dedicate viitorilor locatari includ spații comerciale la nivelul solului și zone extinse destinate relaxării sau interacțiunii sociale interne. Cele două subsoluri tehnice au fost configurate pentru a adăposti un număr de 118 locuri de parcare subterane, la care se adaugă o suplimentare de 17 locuri amenajate direct la sol.

Conform documentației tehnice, parterul blocului va găzdui patru spații comerciale delimitate la o suprafață de sub 120 de metri pătrați fiecare, în timp ce etajul 1 va combina unități locative cu un centru SPA. Primul tronson va include la etajul al doilea o sală de sport dedicată exclusiv rezidenților, iar cel de-al doilea tronson va fi prevăzut la etajul al treilea cu o sală de socializare.

Ansamblul va totaliza 114 apartamente, suprafața totală desfășurată supraterană fiind evaluată la 12.600 de metri pătrați, exclusiv anexele tehnice. Întregul sistem de alimentare cu utilități, apă caldă și încălzire va fi asigurat centralizat prin intermediul a două centrale termice comune plasate la nivelul etajelor tehnice superioare, costul total estimat al execuției fiind fixat la 20,5 milioane de euro.

Ingineria juridică din spatele acționariatului și autorizațiile PUZ

Din punct de vedere juridic, operațiunile din teren sunt gestionate de societatea Talia Developments Two. Deși până în anul 2023 firma a funcționat sub controlul direct al diviziei Montebalito, datele oficiale furnizate de platforma termene.ro arată că în prezent entitatea îl are ca asociat unic pe Daniel Neagu. Cu toate acestea, investiția continuă să fie reflectată oficial în rapoartele contabile și financiare consolidate ale grupului-mamă din Spania.

Proiectul imobiliar beneficiază de un istoric urbanistic consolidat, fiind reglementat inițial prin aprobarea unui Plan Urbanistic Zonal (PUZ) în cursul anului 2019. Ulterior, detaliile de execuție specifice au fost reconfirmate prin votarea unui Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) în luna decembrie a anului 2024 de către reprezentanții Consiliului Local al Sectorului 3.

Profilul polifacetic al milionarului José Alberto Barreras

Averea netă a magnatului iberic José Alberto Barreras a fost cuantificată de jurnaliștii publicației spaniole El Mundo la o valoare de 130 de milioane de euro în cursul anului 2024. Originar din Vigo, regiunea Galicia, acesta deține controlul corporativ asupra holdingului Marina Meridional și reprezintă pilonul principal de acționariat de la nivelul dezvoltatorului imobiliar Montebalito, entitate listată pe bursele de valori din Madrid și Valencia cu o capitalizare de piață estimată la 60,8 milioane de euro.

Istoricul său comercial este strâns legat de sectorul naval spaniol, Barreras fiind unul dintre acționarii istorici de calibru ai concernului internațional de pescuit Pescanova. Omul de afaceri a realizat o mutare de excepție pe piața de capital, reușind să își lichideze integral portofoliul de acțiuni prin intermediul firmei sale Transpesca cu doar câteva zile înainte ca gigantul alimentar să se prăbușească în cel mai răsunător scandal de fraudă și faliment din istoria economică a Spaniei.

Pe lângă afacerile maritime, familia Barreras patronează companii în sectoare complet divergente, gestionând firma de management a fondurilor Metagestión, operatorul de turism premium Politours, precum și divizia de energie regenerabilă Mtb Ren. Având în vedere vârsta sa înaintată, miliardarul a demarat procesul de succesiune la finele anului 2025, părăsind funcția de președinte al Montebalito și numind-o în locul său pe fiica sa, Ana Belén Barreras Ruano. Acest pas vine după ce încercările repetate ale holdingului său de a salva șantierul naval istoric Hijos de J. Barreras, fondat de bunicul său, au eșuat definitiv prin declararea falimentului în anul 2022.

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