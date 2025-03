Obiceiuri aberante în ansamblurile rezidențiale: "O să aveți regulile astea până la primul incendiu. Atunci se schimbă complet jocul" FOTO

În multe ansambluri rezidențiale din România, accesul este restricționat prin bariere și sisteme de control, menite să ofere un sentiment de siguranță locatarilor. Totuși, aceste măsuri pot deveni problematice în situații de urgență. De exemplu, ambulanțele, pompierii sau alte echipe de intervenție pot întâmpina întârzieri din cauza codurilor de acces, interfonului sau personalului de pază care nu reacționează suficient de rapid. În cazul unui incendiu sau al unei alte urgențe, aceste întârzieri pot face diferența dintre o intervenție eficientă și un dezastru. De aceea, regulamentele interne ar trebui să fie echilibrate între securitate și accesibilitate în situații critice.

Este tema de discuție deschisă în mediul online de cineva care a relatat situația concretă a complexului în care locuiește.

"Acces blocat pentru ambulanță în ansamblu rezidențial"

"Stau într-un ansamblu rezidențial de 4 blocuri care este îngrădit și accesul este permis pe poartă mare (mașini) doar cu telecomanda sau prin apelarea unui număr la care au acces doar locatarii care plătesc pentru așa ceva, iar poarta mică (pietoni) este blocată cu un cod. Totul sună ok până acum.

Problema este că acestea trebuie deblocate prin acest fel și pentru a ieși, nu doar pentru a intra (cum mi se pare firesc). Deseori se întâmplă că oaspeți, curieri, oameni care intră din greșeală s.a.m.d. ajung să rămână blocați pe interior până le deschide cineva.

Ieri seară s-a întâmplat că cineva din alt bloc a chemat ambulanța, iar aceasta, când a venit a trebuit să aștepte la poartă cu girofare și claxoane din când în când (era ora 23) ca să îi deschidă un vecin care a văzut acest lucru întâmplător (el nu avea nici o treabă cu vecinul pentru care s-a chemat ambulanța) și nu se știe cât a stat ambulanța până să îi deschidă domnul.

La fel s-a întâmplat și când cei de la serviciul de urgență au vrut să părăsească proprietatea, dar nu au putut, până din nou nu au claxonat de mai multe ori și eu am observat și le-am deschis, au stat câteva momente bune până am fugit după telecomanda și așa.

Problema e că președinta asociației nu vede această problema ca fiind una reală, după cum vedeți și în poze, ei i s-a părut ceva normal… Întrebarea mea este: e o problemă legală? Mă gândeam la lipsirea de libertate, dar ar fi puțin tras de păr. Dar împiedicarea accesului serviciilor de urgență trebuie să fie o problemă", a scris acesta pe Reddit.

“Sunt convins că la un incendiu pompierii vor aștepta 25 de minute“

Discuția a strâns peste 150 de comentarii. Unii s-au referit la consecințe, alții la soluții.

“Chemi pompierii, ISU, în control și o să va spună, oblige ce să faceți. Așa s-a făcut și în blocul unde locuiesc.“

“O să aveți "regulile" astea până la primul incendiu. Atunci se schimbă complet jocul.“

“Sunt convins că la un incendiu pompierii vor aștepta 25 de minute să le deschidă cineva poarta. La o urgență de genul, dacă nu sunt oameni afară (foarte slabe șanse) care să permită accesul, poarta se poate forța.

Până la urmă care ar mai fi scopul unei porți într-un complex privat dacă s-ar pune public numărul la care suni și se deschide? Nu e complet tâmpită ideea?“

“Cei de la ISU o să o contrazică pe administratoarea vieții. Aveți nevoie foarte simplu de un sistem LPR / NPR (License sau Number Plate Recognition) care constă într-o camera și un switch, montate la intrare. Iar în softul respectiv se stochează numerele de înmatriculare (inclusiv excepțiile precum pompieri / salvare etc) exact cum sunt cele din mall-uri, parcările cu plata și barieră, aeroport etc.

O camera de genul constă cam 3000 de lei, voi o să aveți nevoie de 2 (una la intrare, una la ieșire). “

“Și o să stea nenea brancardier să sune la nu-știu-ce număr de pe telefonul lui când vine să te resusciteze?

Vouă va trebuie un AI citește numele voastre de mașină + identifica mașinile de poliție / pompieri și deschide automat.“

“Știu că e absurdă și metodă cu telefonul… până acum câteva luni am avut scris pe poartă în interior numărul de telefon pentru deschiderea porții, la care avea toată lumea acces. Acum s-a luat numărul și au acces doar cei care plătesc un fel de abonament și sunt trecuți pe o anumită lista. Și eu am propus senzorul de ieșire, dar doamna ia totul că un atac personal asupra ei și nu ai cu cine să te înțelegi din păcate“, a adăugat autorul postării.

"Ultimul lucru de care ai nevoie când suni la salvare"

“Ce mă amuză ăștia care își iau grade când ajung să locuiască într-un residence cu barieră... Mama, îi este frică să nu-i intre oricine "în curte". La ambulanță, pompieri, poliție nu se pune problema dacă le ridicăm barieră sau nu. Ultimul lucru de care ai nevoie când suni la salvare este să nu poate intra din cauza unei bariere.“

“Idioțenii mai mari ca libertatea de a îngrădi un ansamblu rezidențial nu am văzut decât la noi, la români. Ansamblu rezidențial în Danemarca are accesul interzis total pentru auto. Au o parcare supraterană unde parchează toți rezidenții, în rest este permis accesul (cu semn, fără bariere, garduri etc) doar pentru taxi/poliție/pompieri și aprovizionare. Am și eu o curiozitate, de ce va place să stați ca la pușcărie? “

““Cine a chemat să deschidă”. Și dacă a chemat unu cu atac de cord și acum e inconștient?"

