Uluitor! A căzut un record vechi de 78 de ani în fotbalul mondial

Autor: Teodor Serban
Luni, 06 Octombrie 2025, ora 18:24
Ansu Fati FOTO X AS Monaco

Noul atacant al echipei de fotbal AS Monaco, Ansu Fati, a devenit cel mai rapid jucător care a atins cifra de cinci goluri de la debutul său în Ligue 1, după ce a reușit o dublă în partida cu Nice, duminică, în etapa a 7-a a campionatului francez, relatează L'Equipe.

Ansu Fati, care a marcat din penalty ambele goluri cu Nice (2-2), a doborât astfel un record vechi de 78 de ani. Din sezonul 1947-1948, niciun jucător nu a reușit să înscrie cinci goluri în doar 127 de minute de joc pentru noua sa echipă din Ligue 1.

Fostul jucător al Barcelonei, care se află la egalitate în fruntea marcatorilor din Ligue 1 cu Joaquin Panichelli (Strasbourg), i-a devansat pe Johan Audel, care a înscris cinci goluri în 137 de minute pentru Valenciennes (2007-2008), și pe Emmanuel Riviere, care completează acest podium, cu cinci realizări în 174 de minute pentru AS Monaco (2013-2014).

Sub culorile lui AS Monaco, Ansu Fati a înscris șase goluri în cinci meciuri în toate competițiile, cu o medie de un gol la fiecare 42 de minute.

Statistică îngrijorătoare pentru fotbalul românesc. Ce spune raportul UEFA
Statistică îngrijorătoare pentru fotbalul românesc. Ce spune raportul UEFA
România este una dintre țările în care fotbaliștii sub 23 de ani joacă cel mai puțin, potrivit unei analize realizate de Intelligence Centre FRF. Pornind de la un raport UEFA privind...
Norvegianul Haaland atacă recordul lui Leo Messi. Ce trebuie să facă starul lui City
Norvegianul Haaland atacă recordul lui Leo Messi. Ce trebuie să facă starul lui City
Atacantul norvegian Erling Haaland, de la Manchester City, după ce a devenit jucătorul care a marcat cel mai repede 50 de goluri în Liga Campionilor la fotbal, vizează un nou record, deținut...
#Ansu Fatti, #recor, #fotbal, #goluri , #stiri fotbal
