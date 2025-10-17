Fasole cu cârnați, retrasă de pe rafturile Carrefour și Profi pentru ”suspiciune de prezență a unui corp străin” FOTO

Două mari lanțuri de magazine au retras de la comercializare produsul „Fasole cu cârnați Maestro” al furnizorului Caroli Food Group Pitești SRL. Motivul ține de suspiciunea privind prezența unui corp străin, a anunțat vineri, 17 octombrie, Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA).

„Vă informăm că urmare a notificării primite din partea furnizorului Caroli Food Group Pitești SRL, Carrefour România SA a inițiat retragerea de la comercializare și rechemarea de la clienți a produsului: Fasole cu cârnați Maestro. Motivul rechemării: principiul precauției – suspiciune de prezență a unui corp străin”, arată informarea publicată de Carrefour pe site-ul ANSVSA.

Produsul rechemat are următoarele caracteristici: 350 grame, brand Maestro, EAN: 5941259016532, Lot: 250919, Data durabilității minimale (DDM): 18.11.2025.

„Se recomandă persoanelor care dețin produsul descris mai sus să nu îl consume, ci să îl distrugă sau să îl returneze la magazin în perioada 17.10.2025 – 30.10.2025 inclusiv, urmând să primească în schimb contravaloarea produsului, fără a fi necesară prezentarea bonului fiscal. Ne cerem scuze pentru inconvenientele create!”, au transmis reprezentanții Profi.

FOTO /ansvsa.ro

