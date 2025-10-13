Avertismentele ANSVSA anunță un risc crescut focare de boli care lovesc fermele cu animale. Ce măsuri iau autoritățile

Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA) avertizează luni, 13 octombrie, asupra riscului ridicat de apariţie a unor focare de boli la animale, în contextul nerespectării regulilor privind mişcarea animalelor. Focarele de infecție răspândite în Europa includ boli transmisibile precum pesta porcină africană, rabia, variola ovină şi boala limbii albastre (bluetongue). Zootehnia din România este afectată de toate aceste boli.

Potrivit ANSVSA, în prima parte a lunii octombrie, la nivel european s-au înregistat numeroase focare şi cazuri de boli la animale, cu impact semnificativ asupra sănătăţii publice şi a economiei zootehnice.

România se regăseşte printre statele afectate de mai multe boli transmisibile, precum pesta porcină africană, rabia, variola ovină şi boala limbii albastre (bluetongue).

Potrivit datelor oficiale, în intervalul 1 - 13 octobrie, la nivel european şi naţional au fost raportate 54 de focare de pestă porcină africană la porci domestici, dintre care 25 în România, 154 de cazuri la mistreţi, dintre care două în România, un focar de antrax în Spania, 15 focare de gripă aviară la păsări domestice în mai multe state UE, 18 cazuri la păsări sălbatice, zece focare de dermatoză nodulară contagioasă la bovine în Spania şi Italia, 114 de focare de variolă ovină şi caprină, opt focare de rabie, dintre care şase pe teritoriul României, afectând bovine, câini şi vulpi şi 21 de focare de boala limbii albastre, România fiind afectată în judeţul Sibiu (serotip 4).

Ce măsuri a dispus ANSVSA pentru scăderea riscului

Pentru prevenirea răspândirii acestor boli, inspectorii ANSVSA au desfăşurat, încă de la începutul anului, acţiuni de control intensificate la nivel naţional. Astfel, sunt verificate transporturile de animale, exploataţiile comerciale şi nonprofesionale, precum şi modul în care sunt respectate normele sanitar-veterinare privind mişcarea, identificarea şi înregistrarea animalelor.

De la începutul anului şi până în prezent, inspectorii sanitar-veterinari au făcut 28.405 controale oficiale în exploataţiile comerciale şi în trafic, în urma cărora au fost aplicate 2.700 de sancţiuni contravenţionale, în valoare totală de aproximativ 3,6 milioane de lei. Totodată, au fost constatate 977 de abateri la exploataţiile de animale, au fost emise 3 ordonanţe de suspendare a activităţii şi 31 de ordonanţe de interzicere a activităţii, iar pentru aproape 274.626 de animale au fost actualizate datele în Baza Naţională de Date (BND).

Inspectorii ANSVSA au dat amenzi pentru transportul ilegal de animale, fără documente sanitar-veterinare, utilizarea mijloacelor de transport neautorizate sau nedezinfectate, vânzarea şi cumpărarea de animale fără documente legale şi deţinerea de animale neidentificate.

Apel la responsabilitate pentru fermieri

ANSVSA reaminteşte că bolile transmisibile ale animalelor pot avea consecinţe grave, atât din punct de vedere economic, cât şi sanitar, afectând sectorul zootehnic, industria alimentară şi, în unele cazuri, sănătatea publică (cum este cazul rabiei sau al antraxului).

Potrivit sursei citate, prevenirea focarelor depinde în mare măsură de responsabilitatea crescătorilor şi a transportatorilor de animale, astfel că ANSVSA solicită respectarea strictă a legislaţiei sanitar-veterinare şi informarea imediată a medicului veterinar în caz de suspiciune de boală.

„ANSVSA acţionează permanent pentru protejarea sănătăţii animalelor şi a siguranţei alimentare, printr-un sistem riguros de supraveghere şi control sanitar-veterinar. Situaţia epidemiologică actuală la nivel european impune responsabilitate şi vigilenţă din partea tuturor celor implicaţi — autorităţi, medici veterinari şi crescători de animale. Respectarea regulilor sanitar-veterinare este esenţială pentru prevenirea focarelor şi limitarea riscurilor care pot afecta nu doar economia zootehnică, ci şi sănătatea publică”, afirmă Alexandru Bociu, preşedintele ANSVSA.

Autoritatea recomandă crescătorilor să nu cumpere şi să nu vândă animale fără documente legale, să nu transporte animale cu mijloace neautorizate sau nedezinfectate, să

notifice medicul veterinar la orice suspiciune de boală şi să respecte restricţiile de mişcare în zonele cu focare.

