Alertă alimentară: Semințe de mac, retrase de la vânzare pentru concentrații prea mari de alcaloizi de opiu. În ce magazine s-au vândut FOTO

Semințe de mac, retrase de la vânzare de ANSVSA FOTO / pexels

Mai multe loturi de semințe de mac au fost retrase de la vânzare de către Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) marți, 30 septembrie. Motivul retragerii ține de concentrații de alcaloizi de opiu peste limita admisă. Semințele de mac s-au vândut până acum în două mari rețele de supermarketuri din țară.

Persoanele care au cumpărat semințele de mac sunt sfătuite să nu le consume, ci să le distrugă sau să le returneze în magazinele Profi și Selgros, unde au fost comercializate până acum.

Potrivit informațiilor de pe site-ul Autorității Naționale Sanitar-Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA), furnizorul Orlando Import-Export 2001 a inițiat retragerea de la comercializare și rechemarea de la client a produselor: Orlando semințe mac 250 g din loturile și data limită de consum: L1301257/ 01.2026, L1305257/ 05.2026, L2904257/ 04.2026; Orlando semințe mac 50 g din loturile și data limită de consum: L1301257/ 01.2026, L1809257/ 09.2026, L2904257/ 04.2026.

Totodată, au fost retrase produsele Orlandos Maestro semințe de mac 250 g, lot L1205257/ 31.05.2026, L1301257/ 31.01.2026, L2108257/ 31.08.2026 și Nutco Semințe de mac 600 g, lot L0608257/ 31.08.2026.

Produsele au fost retrase din cauza depășirii concentrației de alcaloizi de opiu.

Persoanele care au cumpărat aceste produse sunt sfătuite să nu le consume, ci să le distrugă sau să le returneze în magazine.

FOTO /ansvsa.ro

Ads