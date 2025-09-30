Alertă alimentară: Semințe de mac, retrase de la vânzare pentru concentrații prea mari de alcaloizi de opiu. În ce magazine s-au vândut FOTO

Autor: Aniela Manolea
Marti, 30 Septembrie 2025, ora 15:26
269 citiri
Alertă alimentară: Semințe de mac, retrase de la vânzare pentru concentrații prea mari de alcaloizi de opiu. În ce magazine s-au vândut FOTO
Semințe de mac, retrase de la vânzare de ANSVSA FOTO / pexels

Mai multe loturi de semințe de mac au fost retrase de la vânzare de către Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) marți, 30 septembrie. Motivul retragerii ține de concentrații de alcaloizi de opiu peste limita admisă. Semințele de mac s-au vândut până acum în două mari rețele de supermarketuri din țară.

Persoanele care au cumpărat semințele de mac sunt sfătuite să nu le consume, ci să le distrugă sau să le returneze în magazinele Profi și Selgros, unde au fost comercializate până acum.

Potrivit informațiilor de pe site-ul Autorității Naționale Sanitar-Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA), furnizorul Orlando Import-Export 2001 a inițiat retragerea de la comercializare și rechemarea de la client a produselor: Orlando semințe mac 250 g din loturile și data limită de consum: L1301257/ 01.2026, L1305257/ 05.2026, L2904257/ 04.2026; Orlando semințe mac 50 g din loturile și data limită de consum: L1301257/ 01.2026, L1809257/ 09.2026, L2904257/ 04.2026.

Totodată, au fost retrase produsele Orlandos Maestro semințe de mac 250 g, lot L1205257/ 31.05.2026, L1301257/ 31.01.2026, L2108257/ 31.08.2026 și Nutco Semințe de mac 600 g, lot L0608257/ 31.08.2026.

Produsele au fost retrase din cauza depășirii concentrației de alcaloizi de opiu.

Persoanele care au cumpărat aceste produse sunt sfătuite să nu le consume, ci să le distrugă sau să le returneze în magazine.

FOTO /ansvsa.ro

Alegeri locale București: Data scrutinului, ajunsă în presă pe surse. Coaliția se grăbește brusc cu organizarea
Alegeri locale București: Data scrutinului, ajunsă în presă pe surse. Coaliția se grăbește brusc cu organizarea
Alegerile pentru Primăria Capitalei ar putea fi organizate pe 23 noiembrie, iar decizia finală urmează să fie luată săptămâna viitoare în cadrul Coaliției. Potrivit acelorași surse,...
Ilie Bolojan, acuzat că promovează sinecuri la Guvern. Replica tăioasă a unui lider de sindicat: „E un abuz, să își reducă indemnizațiile”
Ilie Bolojan, acuzat că promovează sinecuri la Guvern. Replica tăioasă a unui lider de sindicat: „E un abuz, să își reducă indemnizațiile”
Angajații Guvernului au reacționat cu nemulțumire după anunțul prim-ministrului potrivit căruia aproximativ 30% dintre ei urmează să fie concediați. Noni Iordache, liderul sindicatului...
#ANSVSA, #produse retrase, #mac, #opiu, #selgros, #profi , #ANSVSA
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Aryna Sabalenka "a socat audienta" cu imaginile postate
Digi24.ro
Medic ginecolog de la Spitalul Filantropia, obligat sa-i plateasca unei paciente 80.000 de euro
DigiSport.ro
O noua "lovitura" pentru Romania, dupa ce Ana Maria Barbosu a decis sa plece in SUA

Ep. 137 - Noi fragmente de dronă gasite la

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Alertă alimentară: Semințe de mac, retrase de la vânzare pentru concentrații prea mari de alcaloizi de opiu. În ce magazine s-au vândut FOTO
  2. Președintele Poloniei discută cu „spiritul” fondatorului Poloniei moderne, mareșalul Piłsudski. „Vorbim aproape zilnic. Sunt multe subiecte”
  3. Condamnat la închisoare după ce a condus de mai multe ori fără permis. Bărbatul a fost prins și sub influența alcoolului
  4. Alertă pe Şantierul Naval Constanţa. Incendiu și explozie pe o navă aflată în reparație VIDEO
  5. Rusia e de acord cu planul de pace al lui Trump pentru Gaza. „Noi dorim o încheiere paşnică”
  6. Tânărul care și-a făcut apariția la propria înmormântare. ”Mulți s-au speriat, alții au țipat și au plâns”
  7. Poliția rutieră, în impas după ce a încercat să amendeze o mașină fără șofer pentru întoarcere ilegală
  8. Peste 6.600 de familii vor primi sprijin FIV pentru a avea un copil, după rectificarea bugetară. Din 2026, vor fi utilizate fonduri europene pentru creșterea numărului beneficiarilor VIDEO
  9. Maia Sandu: Nu am mesaje pentru Putin
  10. Despăgubire uriașă după un act de malpraxis. Cât trebuie să plătească Spitalul Filantropia din București și un medic ginecolog