Catastrofă pe orizont: Cel mai mare aisberg din lume amenință Antarctica și ecosistemele sale

Cel mai mare aisberg din lume, A23a, cu o suprafață de 3.100 km² și o înălțime de peste 310 metri, a stârnit îngrijorări majore în rândul cercetătorilor. Specialiștii de la Universitatea Națională din Australia avertizează că topirea acestuia ar putea duce la „consecințe catastrofale pentru generațiile viitoare”. Pe suprafața icebergului au fost deja observate bălți de apă topită, ceea ce indică o topire mult mai rapidă a ghețurilor antarctice decât se preconiza, relatează Unilad.

Aisbergul A23a s-a desprins de Antarctica în anul 1986 și, de atunci, a început un proces gradual de micșorare. În ultimele luni, părți semnificative ale gheții s-au desprins și au căzut în ocean. Cercetătorii subliniază că ritmul acestor schimbări în Antarctica rămâne insuficient studiat, însă este deja evident că acestea se produc cu o viteză alarmantă și, în anumite cazuri, au un caracter auto-sustenabil.

Exoplanet... Behold the A23a, the biggest aisberg glacier in the world! By Go_GoInspectorGadget pic.twitter.com/rOiAeS5B4l — Black Hole (@konstructivizm) February 12, 2025

Profesoara Nerilie Abram, autoare principală a unui studiu publicat în revista „Nature”, a subliniat că „schimbările rapide sunt deja vizibile în gheață, oceanele și ecosistemele Antarcticii, iar ele se vor agrava cu fiecare fracțiune de grad de încălzire globală”.

Potrivit prognozelor Serviciului Antarctic Britanic, aisbergul A23a ar putea ajunge în aproximativ o lună la platforma continentală a insulei Georgia de Sud, ceea ce ar reprezenta o amenințare gravă pentru ecosistemele locale. Pinguinii, în special, sunt cei care riscă să fie afectați în mod semnificativ, întrucât aceștia nu vor mai putea ajunge în mod eficient pe rutele lor de hrănire pentru a se întoarce la puii lor.

Profesorul Geraint Tarling a explicat că aisbergul, dacă se va împotmoli pe fundul mării, va obliga păsările și mamiferele marine să ocolească zonele respective, făcându-le mult mai greu accesibile. Dr. Andrew Meyers a adăugat că, deși A23a se află momentan într-un meandru al curentului oceanic și își păstrează structura, este posibil ca în curând să se îndrepte din nou spre insulă. Conform cercetătorului, întrebarea-cheie este dacă aisbergul va ajunge în mare deschisă sau va rămâne blocat pe șelf, ceea ce ar face accesul animalelor sălbatice la zonele de hrănire mult mai dificil.

