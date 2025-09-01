Catastrofă pe orizont: Cel mai mare aisberg din lume amenință Antarctica și ecosistemele sale

Autor: Veronica Andrei
Luni, 01 Septembrie 2025, ora 17:19
249 citiri
Catastrofă pe orizont: Cel mai mare aisberg din lume amenință Antarctica și ecosistemele sale
Iceberbul A23a s-a desprins de Antarctica în anul 1986/ FOTO:X/@GovSGSSI

Cel mai mare aisberg din lume, A23a, cu o suprafață de 3.100 km² și o înălțime de peste 310 metri, a stârnit îngrijorări majore în rândul cercetătorilor. Specialiștii de la Universitatea Națională din Australia avertizează că topirea acestuia ar putea duce la „consecințe catastrofale pentru generațiile viitoare”. Pe suprafața icebergului au fost deja observate bălți de apă topită, ceea ce indică o topire mult mai rapidă a ghețurilor antarctice decât se preconiza, relatează Unilad.

Aisbergul A23a s-a desprins de Antarctica în anul 1986 și, de atunci, a început un proces gradual de micșorare. În ultimele luni, părți semnificative ale gheții s-au desprins și au căzut în ocean. Cercetătorii subliniază că ritmul acestor schimbări în Antarctica rămâne insuficient studiat, însă este deja evident că acestea se produc cu o viteză alarmantă și, în anumite cazuri, au un caracter auto-sustenabil.

Profesoara Nerilie Abram, autoare principală a unui studiu publicat în revista „Nature”, a subliniat că „schimbările rapide sunt deja vizibile în gheață, oceanele și ecosistemele Antarcticii, iar ele se vor agrava cu fiecare fracțiune de grad de încălzire globală”.

Potrivit prognozelor Serviciului Antarctic Britanic, aisbergul A23a ar putea ajunge în aproximativ o lună la platforma continentală a insulei Georgia de Sud, ceea ce ar reprezenta o amenințare gravă pentru ecosistemele locale. Pinguinii, în special, sunt cei care riscă să fie afectați în mod semnificativ, întrucât aceștia nu vor mai putea ajunge în mod eficient pe rutele lor de hrănire pentru a se întoarce la puii lor.

Profesorul Geraint Tarling a explicat că aisbergul, dacă se va împotmoli pe fundul mării, va obliga păsările și mamiferele marine să ocolească zonele respective, făcându-le mult mai greu accesibile. Dr. Andrew Meyers a adăugat că, deși A23a se află momentan într-un meandru al curentului oceanic și își păstrează structura, este posibil ca în curând să se îndrepte din nou spre insulă. Conform cercetătorului, întrebarea-cheie este dacă aisbergul va ajunge în mare deschisă sau va rămâne blocat pe șelf, ceea ce ar face accesul animalelor sălbatice la zonele de hrănire mult mai dificil.

PSD amenință cu ieșirea de la guvernare. Paul Stănescu: „Este doar o chestiune de timp”. Ce spune liderul interimar al partidului, Sorin Grindeanu
PSD amenință cu ieșirea de la guvernare. Paul Stănescu: „Este doar o chestiune de timp”. Ce spune liderul interimar al partidului, Sorin Grindeanu
Paul Stănescu, secretarul general al PSD, le-ar transmis colegilor de partid, în cadrul unei ședințe, că „este doar o chestiune de timp” până când PSD iese de la guvernare....
O deputată, fostă membră AUR, mutată apoi la SOS România, pleacă și din acest partid. Ce va face în continuare
O deputată, fostă membră AUR, mutată apoi la SOS România, pleacă și din acest partid. Ce va face în continuare
Deputata Raisa Enachi şi-a anunţat, luni, la Biroul permanent al Camerei, demisia din partidul S.O.S. România, urmând să activeze ca deputat neafiliat. Ea a transmis la conducerea Camerei...
#Antarctica, #iceberg, #pericol, #ecosistem , #stiri externe
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Gigi Becali nu s-a abtinut: era IN DIRECT si a dezvaluit ce i-a zis Mihai Popescu despre sotia sa
Digi24.ro
Putin a gasit un nou motiv pentru care a invadat Ucraina: "Aceasta criza nu a aparut ca urmare a agresiunii Rusiei asupra Ucrainei"
Adevarul.ro
O cunoscuta agentie de turism din Romania a fost vanduta unui touroperator maghiar

Ep.120 - Războaie în următorii 5 ani...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Cancelarul german Friedrich Merz dezvăluie cum a salvat Berlinul NATO de la dizolvare
  2. Donald Trump poate deveni un pacificator sau o marionetă care reînvie ambițiile imperiale ale Rusiei – The Guardian
  3. E grevă japoneză la ANCOM. Angajații protestează împotriva reducerii de personal și a tăierilor salariale
  4. Catastrofă pe orizont: Cel mai mare aisberg din lume amenință Antarctica și ecosistemele sale
  5. Co-fondatorul companiei Palantir, miliardarul conservator Peter Thiel, va conduce o serie de patru conferințe despre Anticrist
  6. Zbor de 6 ore fără toaletă funcțională în avion. Cum au ajuns pasagerii unui Boeing 737 MAX 8 să folosească sticle
  7. Atac violent în Capitală. O persoană a fost înjunghiată în plină zi pe o stradă din Sectorul 4. Agresorul a fost prins în scurt timp
  8. Un copil de un an şi opt luni a fost găsit mort într-un iaz ornamental din curtea unei creşe. Unde a avut loc tragedia
  9. Tensiuni între șefii serviciilor secrete americane după dezvăluirea numelui unui agent sub acoperire
  10. Dubla umilință a lui Trump, în timp ce Xi îi îmbrățișează pe Modi și Putin - analiză