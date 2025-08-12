După 66 de ani, rămășițele unui cercetător britanic au fost descoperite în Antarctica și redate familiei. "Am fost în șoc" FOTO

După 66 de ani, rămășițele unui cercetător britanic au fost descoperite în Antarctica FOTO Facebook/British Antarctic Survey

Rămășițele unui cercetător britanic care a murit în 1959 în timpul unei misiuni în Antarctica au fost găsite anul acesta în urma topirii gheții și redate familiei, a anunțat luni, 11 august, British Antarctic Survey (BAS), potrivit AFP.

Dennis Bell, un tânăr meteorolog în vârstă de 25 de ani, a căzut într-o crevasă dintr-un ghețar situat pe insula King George, cea mai mare din arhipelagul Shetland, la data de 26 iulie 1959.

Rămășițele pământești au fost descoperite anul acesta de o echipă de oameni de știință polonezi. Au reapărut la suprafață în mijlocul stâncilor ca urmare a fenomenului retragerii ghețarilor în Antarctica, a precizat BAS.

După ce s-a înrolat în Royal Air Force pentru efectuarea serviciului militar, Dennis Bell s-a alăturat FIDS, care a precedat BAS, ca meteorolog în 1958.

A fost repartizat imediat la baza britanică Admiralty Bay, situată pe insula King George, unde urma să petreacă doi ani.

La acea vreme, circa 12 persoane locuiau la baza înconjurată de munți și de ape înghețate nouă luni pe an.

Pe 26 iulie 1959, în toiul iernii australe, Dennis și alți trei cercetători, însoțiți de câini de sanie, au pornit să efectueze măsurători pe un ghețar.

La un moment dat, meteorologul a coborât de pe schiuri pentru a ajuta câinii să avanseze și s-a prăbușit într-o crevasă. Localizat de colegii săi, a fost ridicat cu ajutorul unei frânghii legate de brâu, care a cedat însă din cauza greutății, iar tânărul meteorolog a suferit o a doua căzătură, care i-a fost fatală, potrivit relatărilor colegilor lui.

În luna ianuarie, o echipă de cercetători care lucrau la o bază poloneză situată pe insula King George a descoperit rămășițele umane și alte obiecte.

Testele ADN, comparate cu eșantioane prelevate de la fratele și sora lui Dennis Bell, au confirmat că era vorba chiar despre tânărul britanic.

"Când sora mea Valerie și cu mine am fost informați că fratele nostru, Dennis, a fost găsit după 66 de ani, am fost în șoc", a povestit David Bell, citat într-un comunicat al British Antarctic Survey.

Dennis a fost unul dintre cei care "au contribuit la începutul explorării și cercetărilor în Antarctica, în condiții incredibil de dure", a comentat profesoara Jane Francis, directoarea BAS.

Această descoperire "dezleagă un mister de mai multe decenii și ne amintește poveștile umane atașate istoriei cercetării în Antarctica", a adăugat ea.

