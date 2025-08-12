După 66 de ani, rămășițele unui cercetător britanic au fost descoperite în Antarctica și redate familiei. "Am fost în șoc" FOTO

Autor: Adrian Zia
Luni, 11 August 2025, ora 23:40
291 citiri
După 66 de ani, rămășițele unui cercetător britanic au fost descoperite în Antarctica și redate familiei. "Am fost în șoc" FOTO
După 66 de ani, rămășițele unui cercetător britanic au fost descoperite în Antarctica FOTO Facebook/British Antarctic Survey

Rămășițele unui cercetător britanic care a murit în 1959 în timpul unei misiuni în Antarctica au fost găsite anul acesta în urma topirii gheții și redate familiei, a anunțat luni, 11 august, British Antarctic Survey (BAS), potrivit AFP.

Dennis Bell, un tânăr meteorolog în vârstă de 25 de ani, a căzut într-o crevasă dintr-un ghețar situat pe insula King George, cea mai mare din arhipelagul Shetland, la data de 26 iulie 1959.

Rămășițele pământești au fost descoperite anul acesta de o echipă de oameni de știință polonezi. Au reapărut la suprafață în mijlocul stâncilor ca urmare a fenomenului retragerii ghețarilor în Antarctica, a precizat BAS.

După ce s-a înrolat în Royal Air Force pentru efectuarea serviciului militar, Dennis Bell s-a alăturat FIDS, care a precedat BAS, ca meteorolog în 1958.

A fost repartizat imediat la baza britanică Admiralty Bay, situată pe insula King George, unde urma să petreacă doi ani.

La acea vreme, circa 12 persoane locuiau la baza înconjurată de munți și de ape înghețate nouă luni pe an.

Pe 26 iulie 1959, în toiul iernii australe, Dennis și alți trei cercetători, însoțiți de câini de sanie, au pornit să efectueze măsurători pe un ghețar.

La un moment dat, meteorologul a coborât de pe schiuri pentru a ajuta câinii să avanseze și s-a prăbușit într-o crevasă. Localizat de colegii săi, a fost ridicat cu ajutorul unei frânghii legate de brâu, care a cedat însă din cauza greutății, iar tânărul meteorolog a suferit o a doua căzătură, care i-a fost fatală, potrivit relatărilor colegilor lui.

În luna ianuarie, o echipă de cercetători care lucrau la o bază poloneză situată pe insula King George a descoperit rămășițele umane și alte obiecte.

Testele ADN, comparate cu eșantioane prelevate de la fratele și sora lui Dennis Bell, au confirmat că era vorba chiar despre tânărul britanic.

"Când sora mea Valerie și cu mine am fost informați că fratele nostru, Dennis, a fost găsit după 66 de ani, am fost în șoc", a povestit David Bell, citat într-un comunicat al British Antarctic Survey.

Dennis a fost unul dintre cei care "au contribuit la începutul explorării și cercetărilor în Antarctica, în condiții incredibil de dure", a comentat profesoara Jane Francis, directoarea BAS.

Această descoperire "dezleagă un mister de mai multe decenii și ne amintește poveștile umane atașate istoriei cercetării în Antarctica", a adăugat ea.

Se încinge lupta pentru șefia PSD. Cum ar arăta partidul sub conducerea lui Titus Corlățean. „Nu uitați, e linia lui Dragnea”
Se încinge lupta pentru șefia PSD. Cum ar arăta partidul sub conducerea lui Titus Corlățean. „Nu uitați, e linia lui Dragnea”
Congresul PSD se apropie, iar pentru Sorin Grindeanu și gruparea sa nu se anunță o victorie atât de sigură pe cât se credea. Senatorul Titus Corlățean și-a exprimat clar intenția de a...
Scandal și reproșuri în ședința PSD. Ce s-a întâmplat în spatele ușilor închise. "Liderii noștri cred că sunt ținuți în menghină în Coaliție"
Scandal și reproșuri în ședința PSD. Ce s-a întâmplat în spatele ușilor închise. "Liderii noștri cred că sunt ținuți în menghină în Coaliție"
Ședința conducerii PSD de luni dimineață, 11 august, a fost tensionată, spun surse din partid. Liderii din teritoriu au reproșat conducerii centrale că partidul nu este suficient de bine...
#Antarctica, #ramasite cercetator britanic, #Dennis Bell, #cazut crevasa , #Marea Britanie
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Neverosimil: Ianis Stoica a avut nevoie de un singur minut ca sa dea gol in Portugalia!
ObservatorNews.ro
Noua propunere la pensiile private: renta viagera, toata viata, insa fara a putea mosteni banii
DigiSport.ro
Dupa 9 ani, Cristiano Ronaldo s-a hotarat! Georgina Rodriguez a facut anuntul cel mare

Fără Filtru Ep.116 - O nouă frauda cu PNRR...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. "Tot sudul României este într-un proces de deșertificare", avertizează ministra Mediului. "Nu vreau să ascundem gunoiul sub preș"
  2. Vicepreședintele american J.D. Vance: „Gata cu finanțarea războiului din Ucraina”
  3. Ministrul israelian de Finanțe avertizează că planul lui Netanyahu privind Gaza este sortit eșecului
  4. După 66 de ani, rămășițele unui cercetător britanic au fost descoperite în Antarctica și redate familiei. "Am fost în șoc" FOTO
  5. Explozie la cea mai mare fabrică de cărbune de cocs din America. O persoană a murit, două sunt date dispărute, iar "câteva zeci" au fost rănite VIDEO
  6. Apele Române trebuie să se mute urgent din imobilul pentru care se plătesc 54.000 de euro lunar, insistă ministra Mediului. "Acea chirie este o sfidare"
  7. Amenințarea șefului armatei pakistaneze: „Suntem o națiune nucleară. Dacă vedem că ne prăbușim, vom trage după noi jumătate din lume”
  8. "Apele Române au stat pe un munte de bani". Ministra Mediului trimite Corpul de Control: "Când pierzi 350 de milioane de euro, nu prea ai cum să fii de bună credință"
  9. Orice acord la care se va ajunge la summitul dintre Trump și Putin va fi doar începutul ANALIZĂ Financial Times
  10. Ministrul Apărării, nemulțumit de ancheta în cazul exploziei de la Cugir. "Merge lent. Așteptăm niște concluzii"