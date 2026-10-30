Vizitatorii sunt atrași să călătorească în Antarctica: Record de turiști în 2026. Cât costă excursia și zborul cu elicopterul VIDEO

Jonathan Mutch este pilot de elicopter la Quark Expeditions și se află la al cincilea sezon de lucru în Antarctica, transportând turiști cu venituri mari către unele dintre cele mai îndepărtate locuri de pe planetă. El spune că zborul cu elicopterul pe al șaptelea continent nu este o sarcină ușoară. Turiștii sunt tot mai atrași de Antarctica, înregistrându-se un record de vizitatori în sezonul 2025/2026: aproximativ 120.000, cu 20% mai mulți decât în anul precedent.

Quark prioritizează oferirea tuturor turiștilor a unei excursii de zbor turistic de 15 minute, urmată de posibile aterizări.Prețurile pentru sezonul 2026-2027 încep de la aproximativ 20.000 de dolari de persoană și includ zboruri turistice, mese, cazare și alte activități. Aterizările cu elicopterul costă 995 de dolari în plus, potrivit Business Insider.

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Este nevoie de o echipă de piloți, ingineri de zbor, ghizi montani și lideri de expediție pentru a desfășura operațiunea în siguranță. Quark spune că are parametri de mediu stricți pentru a evita afectarea faunei sălbatice.

El a spus că, deoarece vremea antarctică poate fi aspră și imprevizibilă, oaspeții trebuie să aibă așteptări realiste și flexibile. „Este mult mai complicat decât pare”, a spus Mutch. „Vom începe cu un studiu al hărților și graficelor noastre și al experienței anterioare cu vremea și vom face o prezentare generală în zilele precedente.”

Excursiile de zbor cu elicopterul sunt incluse în toate itinerariile antarctice de pe Ultramarine, nava de lux unde locuiesc oaspeții Quark în timpul călătoriei lor și de unde decolează și aterizează elicopterele. Mutch a spus că Quark prioritizează oferirea tuturor a unei excursii de zbor turistic de 15 minute, urmată de posibile aterizări.

Prețurile pentru sezonul 2026-2027 încep de la aproximativ 20.000 de dolari de persoană și includ zboruri turistice, mese, cazare și alte activități. Aterizările cu elicopterul costă 995 de dolari în plus.

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Turiștii cu buzunare pline pot plăti, de asemenea, 30.000 de dolari sau mai mult de persoană pentru un tur mai axat pe elicopter, care include aterizarea în apropierea unei colonii de pinguini împărat.

Zborul cu elicopterul este diferit în Antarctica

Mutch a spus că Quark are două elicoptere H145 fabricate de Airbus, care sunt echipate cu tehnologie de siguranță pentru operațiuni polare, cum ar fi două motoare redundante și un pilot automat avansat. Elicopterele sunt depozitate și întreținute în hangare la bordul navei. Aici, oaspeții se îmbarcă și debarcă, aeronavele sunt realimentate între călătorii, iar echipajul planifică zborurile.

Mutch a spus că ambele elicoptere sunt necesare pentru a pregăti locurile de aterizare înainte de a lua pasageri. Piloții și inginerii se asigură că lucruri precum iluminatul și recircularea zăpezii nu vor afecta siguranța sau vizibilitatea. Jake Morrison, director senior al operațiunilor de expediție, a declarat pentru Business Insider că o operațiune de zbor necesită cel puțin 13 angajați sau 20 sau mai mulți pentru aterizări pe gheață.

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Ghizi montani experimentați testează grosimea gheții de aterizare și se asigură că locurile sunt sigure pentru mers pe jos și lipsite de crevase. „Nu vom decola dacă experiența va fi lipsită de strălucire sau dacă există vreun risc de a lăsa pe cineva pe dinafară”, a spus Mutch. El a adăugat că Quark operează la aceleași standarde ca și companiile aeriene și că echipajul navelor va urmări întotdeauna locația elicopterului.

Mutch a spus că piloții Quark sunt instruiți dincolo de standardele minime, inclusiv de două ori pe an într-un simulator de zbor și au experiență în zboruri complicate. „Vom pune aeronava în condiții de nori albi și vom testa procesul decizional al piloților”, a spus Mutch, vorbind despre antrenamentul pe simulator. „Vrem oameni care nu vor fi prea mândri să continue și să facă greșeli.”

Există considerații de mediu

Zborul cu elicoptere care emit carbon în Antarctica va avea impact asupra mediului, dar Quark a declarat că face tot posibilul pentru a-și minimiza amprenta. Morisson a spus că elicopterele H145 sunt mai eficiente din punct de vedere al consumului de combustibil și mai silențioase decât aeronavele similare din categoria lor.

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Mutch a spus că tururile de zbor sunt destinate să arate peisajul, astfel încât piloții nu vor zbura la o distanță de o milă de animale sălbatice. Echipajul de urmărire a zborului de pe navă ajută la menținerea distanței.

Când efectuează aterizări în zone cu pinguini împărat, Mutch a spus că există de obicei un aisberg între păsări și oameni, astfel încât oaspeții Quark sunt „practic inaudibili și invizibili”.

„Ultimul lucru pe care vrem să-l facem este să schimbăm comportamentul oricărei animale sălbatice sau să interacționăm în vreun fel cu animalele sălbatice de aici, fie că este vorba de pinguini, foci, păsări marine sau balene”, a spus Mutch. „Le explicăm acest lucru pasagerilor când ne îmbarcăm.”

Acestea sunt considerații necesare, deoarece conservarea Antarcticii este un subiect fierbinte. Un număr record de turiști vizitează continentul: aproximativ 120.000 de persoane au vizitat acest loc în sezonul 2025-2026, față de aproximativ 100.000 în anul precedent.

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