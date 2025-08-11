Antena 1 obține prima victorie în instanță împotriva lui Chef Cătălin Scărlătescu. Ce despăgubiri trebuie să achite

Luni, 11 August 2025, ora 14:24
Antena 1 obține prima victorie în instanță împotriva lui Chef Cătălin Scărlătescu. Ce despăgubiri trebuie să achite
Cătălin Scărlătescu a dezvăluit motivul plecării din Antena 1. FOTO: Facebook/Chef Cătălin Scărlătescu

Pentru prima dată, Antena 1 obține o victorie în instanță împotriva unuia dintre foștii săi jurați de la „Chefi la Cuțite”. Cătălin Scărlătescu a fost obligat de Judecătoria Sectorului 1 să plătească daune de 10.000 de euro, după ce ar fi încălcat clauzele contractuale atunci când a acordat un interviu pentru site-ul cancan.ro. Decizia poate fi atacată, relatează paginademedia.ro.

Conflictul dintre părți datează din urmă cu aproape doi ani, când Scărlătescu, alături de Florin Dumitrescu și Sorin Bontea, a renunțat la colaborarea cu postul TV. Ulterior, disputa s-a mutat în instanță. În martie 2024, pe site-ul cancan.ro apăreau declarații dure ale lui Scărlătescu la adresa Antenei, printre care:

„Stimabila Antena 1 nu ne-a dat banii pe sezonul 12...Nu ne-a plătit salariul de interesanţi ce sunt”, „Nu Antena ne-a făcut pe noi. Noi am făcut Antena mare.”, „Sunt nişte băieţi acolo care încă se mai cred în epoca de piatră. Cred ei că pot să facă rău oamenilor. Bătrânul Voiculescu încă nu s-a trezit să vadă ce a lăsat în urmă acolo...”, sunt câteva dintre declarațiile lui Chef Cătălin Scărlătescu.

Antena Group a considerat că aceste afirmații au încălcat două prevederi contractuale: obligația de a nu acorda interviuri fără acord prealabil și interdicția de a face declarații care ar putea afecta imaginea companiei sau a emisiunii. Postul a cerut 5.000 de euro pentru fiecare abatere.

În apărarea sa, Scărlătescu a invocat libertatea de exprimare, susținând că interviul a avut loc după încetarea contractului și că Antena nu a adus dovezi privind prejudiciul suferit.

Judecătorii au decis însă că obligațiile contractuale continuau să se aplice chiar și după finalul colaborării, iar declarațiile „au discreditat în mod evident beneficiarul și persoanele din conducerea acestuia”. În motivare se arată că nu era necesară dovada unui prejudiciu concret, despăgubirile fiind stabilite prin clauză penală.

Prin urmare, instanța a dispus ca Scărlătescu să achite Antena 1 suma de 10.000 de euro, respingând totodată cererea acestuia de a primi cheltuieli de judecată.

Această hotărâre vine pe fondul mai multor procese între televiziune și foștii chefi. În alte spețe, aceștia au obținut câștig de cauză, inclusiv în ceea ce privește plata unor sume restante pentru sezonul 12 al emisiunii.

