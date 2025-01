Demisie în vârful Antenei. O prezentatoare TV a părăsit pupitrul știrilor după 11 ani

Ramona Ilie, una dintre cele mai vechi prezentatoare de la Antena Stars, și-a dat demisia de la TV. Tânăra nu a explicat motivul pentru care renunță la colaborarea cu televiziunea care a format-o, însă a declarat că urmează o nouă provocare în viața ei.

Ramona Ilie încheie un capitol important la Antena Stars

După un parcurs de 11 ani la Antena Stars, Ramona Ilie a decis să își încheie colaborarea cu postul TV și să își deschidă o nouă direcție în carieră.

Ramona Ilie a fost o prezență constantă la Antena Stars, devenind una dintre cele mai îndrăgite prezentatoare ale postului. În această perioadă, a avut ocazia să prezinte diverse emisiuni de succes și să interacționeze cu personalități din lumea mondenă, dar și cu publicul larg.

Prezentatoarea TV a fost una dintre vocile de bază ale emisiunii „Star Matinal”, dar și a altor formate de talk-show, știri sau evenimente speciale.

Ea fost cunoscută și pentru stilul autentic de a aborda subiectele de interes, a prezentat emisiuni care puneau accent pe viața vedetelor, dar și pe teme de actualitate din lumea showbiz-ului.

„Am simțit că a venit timpul pentru o nouă etapă”

Într-o postare publică, Ramona Ilie a explicat că decizia de a părăsi Antena Stars nu a fost una ușoară, dar că a simțit că este momentul pentru o schimbare.

„După 11 ani minunați la Antena Stars, în care am avut oportunitatea să cresc profesional și să trăiesc momente extraordinare, am simțit că a venit timpul pentru o nouă etapă în cariera mea. Sunt recunoscătoare pentru tot ce am învățat, pentru colegii deosebiți alături de care am lucrat și pentru fiecare experiență care m-a format”, a spus Ramona Ilie.

Unul dintre aspectele care au marcat parcursul Ramonei Ilie la Antena Stars a fost relația cu echipa sa. De-a lungul carierei, aceasta a avut privilegiul de a lucra alături de colegi valoroși. Ramona a mulțumit pentru colaborările fructuoase și pentru învățăturile pe care le-a dobândit de-a lungul timpului.

„Am avut alături colegi deosebiți care m-au inspirat și m-au provocat să evoluez constant. Sunt recunoscătoare pentru fiecare moment în care am avut ocazia să învăț și să cresc alături de oameni atât de talentați și pasionați de meseria lor”, a adăugat Ramona.

Ramona Ilie a anunțat că se îndreaptă acum spre noi proiecte TV care să o inspire și care să îi aducă noi provocări profesionale. „Acum îmi îndrept atenția spre viitor și spre alte proiecte TV care să mă inspire și să mă definească”, a declarat Ramona Ilie.

