Demisie surpriză la Antena 1. Una dintre vedetele știrilor pleacă după 14 ani FOTO

Vineri, 8 decembrie, Andreea Țopan și-a dat demisia de la Antena 1, după 14 ani de activitate.

Ea a intrat în trustul Intact în anul 2009, în calitate de corespondent regional pe Transilvania, apoi, din 2018, oamenii au urmărit-o pe micile ecrane ca prezentator la pupitrul de știri, la Observator.

Andreea a făcut anunțul chiar la finalul buletinului de știri, iar colegul său de la pupitru i-a transmis un mesaj emoționant.

„Nu vreau să sune a laudatio, dar este! Dragă «doamna profesoara», sau «Topanishe» (pentru că știu că te enervează amândouă, îți mulțumesc! Am început împreună proiectul Observator 12 și țin să te anunț că sunt mai câștigat cu mult mai multe decât ți-am mărturist! Am câștigat un prieten de nădejde, am câștigat niște experiențe fascinante și, de ce nu, cunoștinte noi în domenii diverse…medicină, istorie, politică. Ești un jurnalist desăvârșit, un om sufletist, bun și drept! Transmisiunile tale speciale de la evenimente importante, materialele tale pe teme variate și de interes, scriitura ta demnă de orice curs universitar de tehnică de redactare, toate îți creează o carte de vizită care mă inspira și te fac unul dintre JURNALIȘTII pe care îi RESPECT! Îți mulțumim Andreea Țopan”, a scris pe contul său personal de Instagram, prezentatorul Observatorului Matinal de la Antena 1.

