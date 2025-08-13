Isteria 5G stârnește noi controverse în România. 40% dintre români cred că este nocivă, în timp ce autoritatea de reglementare asigură că se respectă regulile de protejare a populației

Tehnologia 5G a stârnit controverse în rândul multor români, îngrijorați că antenele ar putea afecta sănătatea. Recent, într-o comună de lângă Ploiești, localnicii s-au revoltat după instalarea unei antene 5G și au cerut mutarea acesteia.

Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM) a precizat însă că „nu are atribuții în privința evaluării impactului câmpurilor electromagnetice asupra sănătății populației” și că „limitele de protecție a populației sunt aceleași pentru toate tehnologiile care produc câmpuri electromagnetice”, conform Știrile ProTV.

„Rețelele 2G, 3G și 4G au fost instalate cu respectarea acelorași reguli privind protecția populației, iar 5G nu va face excepție. Mai mult, undele radio care stau la baza comunicațiilor electronice NU au proprietăți ionizante”, se arată pe site-ul ANCOM.

Studiile nu arată efecte adverse pentru sănătate

ANCOM transmite că urmărește punctele de vedere fundamentate pe analize riguroase, recunoscute.

Ads

„Nu există dovezi ale efectelor adverse asupra sănătății la niveluri de expunere sub nivelurile de protecție din ghidurile ICNIRP (1998) și nu există dovezi ale unui mecanism de interacțiune care ar prezice că efectele negative asupra sănătății ar putea apărea din cauza expunerii la câmpurile electromagnetice generate de frecvențele radio sub acele niveluri de protecție”, susține autoritatea.

În 2020, ICNIRP a actualizat ghidurile din 1998 pentru a integra noile tehnologii, inclusiv 5G, confirmând limitele UE pentru expunerea populației la câmpuri electromagnetice (EMF) în ceea ce privește WBA-SAR și introducând restricții suplimentare pentru expunerea locală la frecvențe peste 6 GHz și 30 GHz. În UE, aceste limite sunt de 50 de ori mai mici decât nivelurile la care apar efecte adverse, conform Comisiei Europene.

„În ciuda multitudinii de studii din ultimele două sau trei decenii cu privire la efectele asupra sănătății ale telefoanelor mobile, nu există nicio indicație a unui risc crescut pentru sănătate la expunerea la câmpuri electromagnetice, sub nivelurile de protecție specificate de organismele internaționale. Nu există dovezi că nivelurile de câmp electromagnetic din rețelele mobile existente (2G, 3G și 4G) prezintă riscuri pentru sănătate, cu condiția ca administrațiile să impună respectarea limitelor de expunere stabilite de organismele internaționale. Nu există o bază științifică a vreunei relații între transmiterea coronavirusului și 4G sau 5G sau orice alte unde electromagnetice”, arată ANCOM.

Ads

„Limitele de expunere la EMF care sunt recomandate în prezent la nivel internațional și la nivelul UE au fost clasificate de Agenția Internațională pentru Cercetarea Cancerului (IARC) a Organizației Mondiale a Sănătății la nivelul al treilea la o scară de cinci niveluri de risc, ca fiind „posibil cancerigene”. Aceasta plasează o astfel de expunere în aceeași categorie – „posibil cancerigenă”, ca și legumele murate. Acest lucru înseamnă că sunt considerate mai puțin riscante decât consumul de carne roșie, munca în schimbul de noapte sau consumul de cafea fierbinte, care sunt încadrate la al doilea nivel și evaluate ca fiind „probabil cancerigene” și chiar mai puțin riscante decât poluarea aerului, praful de lemn sau băuturile alcoolice, care, fiind la primul nivel, intră în categoria 'cancerigenă'”, potrivit site-ului Comisiei Europene.

Antena din Blejoi care a panicat o întreagă comunitate

O antenă de telefonie mobilă, apărută la doi pași de un cartier, i-a revoltat pe locuitorii din Blejoi, localitate aflată la șapte kilometri de Ploiești.

Ads

Oamenii se tem că antena le-ar putea afecta sănătatea și cer mutarea sistemului de comunicație la o distanță de cel puțin un kilometrul. Primăria spune însă că beneficiarul nu a încălcat legea: a cerut și obținut toate avizele pentru autorizația de construire, ba chiar a prezentat un studiu potrivit căruia radiațiile nu sunt periculoase. Avocatul care îi reprezintă pe localnicii nemulțumiți spune că o petiție inițiată pe tema antenei a strâns peste 200 de semnături.

“Nu poți să știi ce efecte va avea peste 10-15 ani această antenă. Deși are o autorizație de construire, nu are autorizație pentru traseele de alimentare cu energie electrică, au trecut pe niște terenuri fără să înștiințeze proprietarii”, arată Cosmin Grădinaru, avocat. Un studiu publicat de Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații arată că 40 % din populație crede că 5G-ul ar avea efecte nocive asupra sănătății.

În 2019, România a fost a treia țară din Europa în care a ajuns tehnologia 5G. Dar 35 % dintre români nu cunosc definiția termenului 5G.

Ads

"Este pur și simplu o tehnologie deosebită, care pe lângă viteză și capacități de date de 10 ori mai mari decât standardul interior, oferă un răspuns aproape în timp real al comenzilor transmise prin aceste rețele și o posibilitate de deservire a unui număr de 1 milion de dispozitive pe kilometrul pătrat", spune Eduard Lovin, vicepreședinte ANCOM. Toate informațiile referitoare la tehnologia 5G sunt accesibile pe site-ul Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații.

Iar pe platforma online www.monitor-emf.ro, 150 de senzori transmit în timp real măsurătorile câmpurilor electromagnetice din diverse spații publice din 103 localități din țară.

Ads