Anthropic, compania care a dezvoltat chatbot-ul Claude, a debutat joi, 19 noiembrie, pe bursa americană Nasdaq, după ce a atras 81,3 miliarde de dolari în cea mai mare ofertă publică inițială din istorie. Directorul executiv al companiei, Dario Amodei, a sunat clopoțelul de deschidere al ședinței de tranzacționare, marcând intrarea pe piața publică a unui jucător fondat abia în 2021, scrie The Guardian.

„Ziua de astăzi pune compania într-o poziție financiară mai puternică și, procedând astfel, nu face decât să ne întărească hotărârea de a face ceea ce trebuie”, a spus Amodei.

Tranzacționarea publică începe la un preț de 83 de dolari pe acțiune, peste intervalul estimat săptămâna trecută, ceea ce fixează capitalizarea de piață complet diluată a companiei la 1.500 de miliarde de dolari. Titlurile au ajuns la 111,50 de dolari imediat după startul tranzacțiilor, cu 30% peste valoarea inițială.

Miercuri, Anthropic a anunțat vânzarea a 980 de milioane de acțiuni către subscriitori, depășind astfel recordul anterior stabilit în luna iunie de SpaceX, care atrăsese 75 de miliarde de dolari. Fiind primul laborator de inteligență artificială ultimă generație listat la bursă, evoluția Anthropic devine un barometru pentru întreaga industrie tech globală.

Venituri explozive, dar pierderi de 104 miliarde de dolari

Potrivit prospectului pentru investitori depus la finalul lunii octombrie, compania a înregistrat creșteri anuale ale veniturilor care au depășit uneori 1.000%. În primele șase luni din 2026, Anthropic a încasat 16,2 miliarde de dolari, comparativ cu 4,6 miliarde de dolari pe tot parcursul anului 2025.

Ads

Evan Schlossman, director în cadrul firmei de capital de risc Neostellar, subliniază însă că piața va urmări cu atenție dacă acest ritm poate fi menținut.

„Ați văzut o rată de creștere astronomică în ceea ce privește veniturile. Întrebarea pe care investitorii o vor analiza înainte de ofertă și odată ce compania devine publică este ce se întâmplă cu această rată de creștere.”

În paralel cu încasările, pierderile companiei au atins niveluri uriașe. În prima jumătate a anului 2026, Anthropic a raportat un minus de 80 de miliarde de dolari, influențat în mare parte de o cheltuială unică, iar pierderile au urcat la 104 miliarde de dolari în primele nouă luni ale anului. Cea mai mare cheltuială o reprezintă puterea de calcul furnizată de cipurile din centrele de date, pentru care compania a plătit 18,8 miliarde de dolari în primele nouă luni din 2026.

„Dezvoltarea modelelor AI de frontieră necesită investiții substanțiale în resurse de calcul, capital și capital uman pentru a desfășura sesiuni de antrenament la scară largă, care pot dura săptămâni sau luni și pot costa multe milioane de dolari”

Ads

Avertismente privind armele biologice și volatilitatea pieței

În documentele oficiale, Anthropic a detaliat inclusiv modurile în care tehnologia sa poate pune în pericol umanitatea, menționând riscul utilizării modelelor AI pentru dezvoltarea de arme biologice sau pentru consolidarea represiunii la nivel global. Anterior, Dario Amodei a cerut încetinirea dezvoltării celor mai avansate sisteme, după ce angajații au semnalat riscuri legate de o construcție iresponsabilă a acestora.

Listarea îi oferă companiei un avantaj de imagine și preț în fața rivalilor precum OpenAI, pe care i-a devansat în cursa către bursă. Momentul este însă marcat de incertitudini, întrucât sectorul tehnologic încă resimte efectele recentului scandal de la Nvidia, care a dus la înlăturarea directorului executiv al producătorului de cipuri.

Evan Schlossman atrage atenția asupra volatilității ridicate din piață și explică faptul că succesul actual al Anthropic se bazează pe clienții corporate, în special prin produsul Claude Code, utilizat intens de inginerii software.

„Unde am văzut că Anthropic se descurcă cu adevărat bine este pe segmentul enterprise, în special în zona de programare”.

Ads