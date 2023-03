Expertul militar care anticipează că războiul din Ucraina se va încheia în luna octombrie 2023. ”Rusia este un mare sat Potemkin”

În ultima parte a anului 2023, este foarte probabil să se încheie războiul Federației Ruse împotriva Ucrainei. Moscova își va epuiza rezervele necesare pentru a continua agresiunea în toamnă.

Această opinie a fost exprimată într-un interviu acordat publicației T-Online de către analistul militar al Academiei Școlii Tehnice Superioare din Zurich (Eidgenössische Technische Hochschule Zürich), Markus Koipp.

Expertul și-a exprimat opinia că rezervele militare ale Federației Ruse sunt mult mai mici decât se credea anterior. Multe stocuri sovietice de arme au fost pur și simplu inutile în războiul modern. Situația pentru agresor a fost agravată, în cuvintele sale, de pierderi uriașe în război.

"Războiul se va încheia cel mai probabil în octombrie. Sunt calcule simple. Am comparat stocurile de tancuri și alte echipamente militare pe care le avea Federația Rusă înainte de război cu pierderile actuale. Mi se pare că stocurile rusești sunt extrem de supraevaluate: multe arme sunt din anii 50-60, care arată bine pe hârtie, dar nu au valoare practică... Rusia este un mare sat Potemkin care a înșelat cu succes Occidentul, făcându-l să creadă în forța și puterea sa”, a spus expertul militar.

Potrivit acestuia, în stadiul actual al războiului, armata rusă suferă pierderi de aproximativ șase ori mai mari decât Ucraina. Iar „mașina de tocat carne” de la Ugledar și Bahmut îi înrăutățește poziția.

Koipp nu crede că forțele armate ruse, în această etapă a războiului, sunt capabile să intre all-in pe alt sector al frontului. Pentru aceasta, rușii pur și simplu nu au puterea.

Fostul comandant al forțelor americane în Europa, Ben Hodges, a fost de acord cu opinia expertului elvețian, după cum a scris acesta pe Twitter.

„ Federația Rusă este epuizată într-un ritm atât de mare încât s-ar putea prăbuși înainte de sfârșitul acestui an... Războiul este un test de voință și logistică”, a scris generalul american. El a adăugat că pentru aceasta Occidentul trebuie să continue să sprijine Kievul în lupta sa.

Impressive analysis by @MMKeupp Russia is being attrited at such a rate that they may collapse before the end of this year, assuming the West delivers in time what we've promised. War is a test of will and a test of logistics. https://t.co/JdORRVoZen via @tonline