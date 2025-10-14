Val de ironii pe rețelele sociale după ce doi polițiști au descoperit în autospecială o instalație improvizată. Șefii i-ar fi monitorizat împotriva corupției. Mesajul Europol VIDEO

Doi polițiști din județul Mehedinți au descoperit în mașina lor de serviciu o instalație electronică improvizată, despre care Sindicatul Europol afirmă că reprezenta "tehnică pentru a culege date privind posibile fapte de corupție".

Cei doi polițiști au găsit aparatura improvizată în momentul în care mașina lor a avut o problemă electrică, iar agenții au încercat să vadă de unde provine defecțiunea.

Acest incident suspect este făcut public de Sindicatul Europol - una dintre organizațiile care apără drepturile angajaților din Ministerul de Interne. Sindicatul susține chiar că, din cauza aparaturii de filaj care era incorect montată, mașina a fost pe punctul să ia foc, iar cei doi agenți au fost în pericol să rămână blocați în automobil.

"Un echipaj de poliție din Mehedinți a simțit un miros de plastic ars în autospeciala marca Polo, iar când a încercat să coboare, a constatat că sistemul de închidere centralizată era blocat și portierele nu se puteau deschide.

Nu mică le-a fost mirarea când au descoperit că, în interiorul uneia dintre portiere, era montat un sistem audio-video improvizat, care a generat defecțiunea și a creat un risc iminent de scurtcircuit. Norocul a fost că autospeciala era în folosință în momentul în care s-a simțit mirosul de ars. În caz contrar, probabil că ar fi ars ca o torță în parcarea secției de poliție", transmite Sindicatul Europol într-un mesaj postat pe Facebook, în ziua de 14 octombrie 2025.

Sindicatul polițiștilor nu contestă dreptul șefilor din MAI de a-și verifica subordonații împotriva unor posibile acte de corupție. Sindicatul Europol formulează însă, în mod ironic, o rugăminte:

"Când montați tehnică pentru a culege date privind posibile fapte de corupție, fiți puțin mai atenți, că riscăm să ardem și probele, și colegii."

Dezvăluirea transmisă de Sindicatul Europol a generat sute de replici pe Internet, cele mai multe dintre ele fiind critice - fie la adresa polițiștilor care n-au știut ce au în mașină, fie la adresa colegilor lor, care n-au știut să monteze o instalație de filaj.

Iată câteva dintre reacțiile transmise pe Internet:

Ăla care a montat tehnica era fierar betonist...

Ar trebui depusă plângere penală de către cei doi agenți de poliție și cei răspunzători de montarea acelui dispozitiv, să răspundă. Din cauza "montajului" lor, doi oameni, doi polițiști puteau să moară în chinuri groaznice, arși de vii într-o mașină ce aparține instituției pentru care lucrau și ca atare se face vinovată de acest incident.

Cineva a aflat că este montată tehnică de înregistrare și au găsit motivul că erau să ia foc pentru a scoate tehnica din funcțiune.

Tot într-o autospecială monitorizată, de câte ori era interceptată convorbirea de fapt îi auzeam noi pe ei vorbind în birou, nu invers. Probabil greșise ceva la montaj.

Eu cred că ăștia au simțit că sunt filați și au demontat tehnica...ori au avut o informație... Că nu se apucă polițaiul sa demonteze fete de uși sau bord, ei nu schimba un bec ars

Pai la ce să vă asculte? Să vă fure programarea la epilat și pensat?

Nu este niciun sistem audio-video, sunt niște lumini ambientale montate de unu de al vostru…

Erau filați că sunt corupți. Probabil urmează procesul

Acum vă vor cere ceilalți explicații de ce le-ați distrus tehnica

