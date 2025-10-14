AUR a deschis o campanie împotriva președintelui Nicușor Dan de a implica SRI în lupta anticorupție. De ce n-ar fi corectă intenția șefului statului

Autor: Mihai Diac
Marti, 14 Octombrie 2025, ora 20:20
Președintele României, Nicușor Dan - Foto: Facebook/USR

Mai mulți membri marcanți ai partidului AUR au transmis, aproape simultan, mesaje în care critică intenția, anunțată de președintele Nicușor Dan, de a acorda SRI atribuții în domeniul combaterii corupției.

Mesajele împotriva acestei intenții a șefului statului au fost publicate de politicienii AUR pe parcursul zilei de marți, 14 octombrie 2025, informează G4 Media.

Unul dintre politicienii care l-a criticat pe Nicușor Dan a fost avocatul Gheorghe Piperea, europarlamentar AUR.

”Azi declară senin că vrea reintroducerea în procesul judiciar a serviciilor secrete, în special, a SRI, serviciu ai cărui ofițeri ar urma să aibă dreptul să pornească anchete din proprie inițiativă. Pe vremea protocoalelor secrete justiție – SRI, când șefa anticorupției era Kovesi (supra-numită Slujirea de Liiceanu), erau nu mai puțin de 3500 de dosare contra magistraților, transformați de Coldea și Dumbravă în “câmp tactic”, iar mai recent, zonă de “optimizare judiciară”. Nu văd niciun magistrat care să protesteze pe treptele Palatului Justiției contra încălcării independenței justiției… Desigur, nu văd niciun ONG specializat în proteste care să scoată 600 de mii de inși în Piața Victoriei pentru a denunța încălcarea independenței justiției…”, a scris europarlamentarul Piperea pe Internet.

În paralel, Ciprian Iacob, senator AUR, a transmis, printr-un comunicat, că “încercările lui Nicușor Dan de a implica SRI în actul de justiție reprezintă o încercare mascată de a instaura poliția politică. O astfel de inițiativă încalcă principiile unui stat democratic și poate deschide calea spre abuzuri politice în justiție".

”Este inacceptabil ca Nicușor Dan, care ar trebui să fie principatul apărător al democrației și al separației puterilor în stat, să ceară ca SRI să funcţioneze ca adjunct al parchetelor", susține senatorul Iacob.

Un punct de vedere similar a transmis și deputatul AUR Fabian Radu.

„Nicușor Dan declară că dorește implicarea Serviciului Român de Informații în dosare. Bineînțeles că ne amintim cu toții ce s-a întâmplat în trecut, pe vremea lui Băsescu, când funcționa binomul SRI-DNA. Știm foarte bine cum erau făcute dosare la comandă, cum erau executați anumiți politicieni sau oameni de afaceri pe cine știe ce motive. Era totul o mascaradă televizată, neavând nicio treabă și niciun fundament real în justiție. Când Nicușor Dan a făcut declarații în campania electorală că președintele are un instrument foarte puternic și anume influența sa în justiție, noi toți am crezut că este o greșeală. Dar iată că se dovedește pe zi ce trece că a fost ceva deliberat, este ceea ce Nicușor Dan face și vrea să facă în continuare în România”, a susținut deputatul AUR.

Nicușor Dan și cele două mari propuneri pentru strategia de apărare: „Românilor le place tema corupției, dar discuția reală trebuie să fie despre reacția instituțiilor”
Nicușor Dan și cele două mari propuneri pentru strategia de apărare: „Românilor le place tema corupției, dar discuția reală trebuie să fie despre reacția instituțiilor”
Președintele Nicușor Dan a anunțat că noua Strategie Națională de Apărare a Țării va avea două direcții majore de acțiune: combaterea războiului hibrid dus de Rusia și atacarea...
Val de ironii pe rețelele sociale după ce doi polițiști au descoperit în autospecială o instalație improvizată. Șefii i-ar fi monitorizat împotriva corupției. Mesajul Europol VIDEO
Val de ironii pe rețelele sociale după ce doi polițiști au descoperit în autospecială o instalație improvizată. Șefii i-ar fi monitorizat împotriva corupției. Mesajul Europol VIDEO
Doi polițiști din județul Mehedinți au descoperit în mașina lor de serviciu o instalație electronică improvizată, despre care Sindicatul Europol afirmă că reprezenta "tehnică pentru a...
