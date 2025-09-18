Trump a declarat „Antifa” organizație teroristă și amenință cu hărțuirea tuturor finanțatorilor grupurilor de extremă stângă

Autor: Aniela Manolea
Joi, 18 Septembrie 2025, ora 07:25
Trump a declarat „Antifa” organizație teroristă și amenință cu hărțuirea tuturor finanțatorilor grupurilor de extremă stângă
Trump a declarat „Antifa” organizație teroristă FOTO Instagram/Donald Trump

Președintele SUA Donald Trump a anunțat „patrioții americani” că „Antifa” a fost declarată o „organizație teroristă”, într-o declarație de miercuri, 17 septembrie. Antifa este un termen generic pentru grupările de extremă stângă ce se prezintă drept antifasciste. Trump, care s-a plâns că este victima unei „vânători de vrăjitoare” atunci când a fost anchetat de democrați pentru diversele sale infracțiuni, a anunțat și că va pune autoritățile să verifice la sânge finanțatorii mișcării Antifa.

„Antifa” devine organizație teroristă în SUA la o săptămână după asasinarea influencerului ultraconservator Charlie Kirk.

„Am plăcerea de a informa numeroșii noștri patrioți americani că desemnez „Antifa”, o catastrofă a stângii radicale, bolnavă și periculoasă, ca organizație teroristă”, a declarat președintele american pe rețeaua sa Truth Social, folosind majuscule, după cum obișnuiește.

„Voi recomanda, de asemenea, cu tărie ca persoanele care finanțează „Antifa” să facă obiectul unei anchete aprofundate, în conformitate cu cele mai stricte norme și practici juridice”, a declarat Donald Trump, care se află în prezent în Marea Britanie pentru o vizită de stat.

Casa Albă a anunțat la începutul săptămânii intenția sa de a reprima ceea ce califică drept „terorism intern” de stânga, după asasinarea lui Charlie Kirk.

Tyler Robinson, suspectul în acest caz de omor, este prezentat de o mare parte a dreptei ca un ucigaș de „extremă stânga”, deoarece le-a denunțat celor apropiați „ura” pe care, potrivit lui, o promova Kirk și a folosit muniție gravată cu inscripții antifasciste.

El a fost pus sub acuzare marți de autorități, care au cerut pedeapsa capitală pentru el.

Figură a dreptei americane în vârstă de 31 de ani, Charlie Kirk își folosea milioanele de abonați de pe rețelele sociale și intervențiile sale în universități pentru a-l apăra pe Donald Trump în fața tinerilor și pentru a-și promova ideile naționaliste, creștine și tradiționaliste despre familie.

