Un colos financiar, acuzat de monopol pe piața cardurilor bancare. Comisioanele încasate anual ajung la 7 miliarde de dolari

Departamentul de Justiție din SUA a anunțat un proces antitrust împotriva Visa Inc, gigantul financiar care domină piața cardurilor bancare la nivel global. Compania este acuzată că își folosește poziția dominantă pe piața americană pentru a restrânge competiția, ceea ce aduce costuri în plus pentru consumatori și firme. În fiecare an, Visa încasează 7 miliarde de dolari americani din comisioane pe tranzacții.

Șase din zece tranzacții de pe piața americană trec prin rețeaua Visa, iar compania este acuzată că îi penalizează pe cei care nu îi folosesc serviciile, chiar dacă există alternative, a transmis Associated Press.

„Visa ar fi adunat în mod nelegal puterea de a extrage comisioane care depășesc cu mult ce ar putea impune pe o piață competitivă. Comercianții și băncile transferă aceste costuri la consumatori, fie prin a crește prețurile, fie prin a reduce calitatea serviciilor. Astfel, conduita nelegală a Visa nu afectează doar prețul unui singur lucru, ci prețul a aproape orice”, a spus procurorul-general Merrick Garland într-un comunicat.

Reprezentanta juridică a companiei, Julie Rottenberg, a spus că procesul intentat nu ia în considerare „universul în continuă creștere al companiilor care oferă noi moduri de a plăti pentru bunuri și servicii”, adăugând că acțiunea în instanță este „nefondată” și că firma se va apăra.

Procurorii acuză compania din California că se folosește de numărul imens de tranzacții din rețeaua sa pentru a impune cote de cantitate comercianților și băncilor acestora, precum și instituțiilor financiare care emit carduri de debit. Aceste obligații îi împiedică pe comercianți să folosească alternative precum procesatori de plăți mai mici sau care au costuri mai reduse fără să fie nevoiți să plătească „penalități de lipsă de loialitate”, așa cum le numește Departamentul.

Ads