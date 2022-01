Stațiunile bulgare de la Marea Neagră, refugii pentru antivacciniștii din Germania

Mai multe orașe de pe țărmul bulgăresc al Mării Negre au ajuns refugii pentru germanii și austriecii corona-sceptici, care cred că măsurile antiepidemice luate de guvernele din țările lor de baștină se apropie de dictatură.

Au ajuns aici ca să rămână definitiv. Mașinile lor cu numere din zona coastei Mării Nordului, Berlin și Bavaria sunt parcate în fața Château Aheloi, de pe coasta bulgară a Mării Negre. Complexul de apartamente din oraș este considerat un bastion de nemți corona-sceptici și așa-numiți "Querdenker", adepți antiguvernamentali ai teoriei conspirației, care au declarat război oricăror măsuri antiepidemice.

Un gardian păzește complexul, care are o mare poartă de fier la intrare. Cei care spun că sunt interesați să se mute aici sunt conduși la Dirk Gelbrecht, un bărbat din Germania, care a înființat în ianuarie anul trecut un grup pe Telegram numit „emigranți germani în Bulgaria”. Acum, la un an distanță, grupul său are peste 2.500 de membri.

Printre cei care s-au mutat în Château, Gelbrecht este vocea autorității. Bărbatul și-a exprimat clar disprețul față de jurnaliștii Der Spiegel, care au ajuns în complex. „Pentru voi, noi toți suntem niște nebuni cu pălării de staniol. Vreți să ne împingeți într-un colț, cu fața la perete”, a spus Gelbrecht.

Întrebat dacă este adevărat că germanii și austriecii ajung aici într-o încercare de a scăpa de restricțiile anticoronavirus din țările lor, Gelbrecht a răspuns: “Suntem o comunitate privată, formată din mai multe generații. Printre rezidenți se numără pensionari săraci, precum părinții mei”.

În jur de 60 de expatriați locuiesc acum la Château Aheloi, a spus el, adăugând că probabil numărul a ajunge în curând la 100.

„Idioțenia C-19”

Gelbrecht nu a răspuns când a fost întrebat dacă personal ia coronavirusul în serios sau dacă a fost vaccinat. Dar cu o scurtă incursiune pe grupul de Telegram al grupului, jurnaliștii Der Spiegel au aflat câteva răspunsuri. Gelbrecht se plânge în grup de „idioțenia C-19” germană, - „C” venind de la COVID – și vrea ca cei responsabili să fie judecați de Curtea Internațională de Justiție. „Sistemul politic și presa ipocrite și necinstite din Germania trebuie distruse”, a scris el.

Gelbrecht se consideră un salvator al celor disperați. „Mulți germani sunt din ce în ce mai îngrijorați că vor fi excluși dacă nu se vor vaccina, că nu vor mai face parte din societate și că vor fi obligați să-și vaccineze copiii”.

În prezent, în Germania, locuitorii trebuie să facă dovada vaccinării sau trecerii prin boală ca să facă cumpărături în multe magazine sau să participe la anumite aspecte ale vieții publice, precum petrecerea timpului în interior, la restaurante sau baruri.

Un grup de corona-sceptici interesați să părăsească Germania și-au unit forțele în aplicația de mesagerie Telegram. Iar un număr semnificativ dintre membrii acestui grup s-au îndreptat spre Bulgaria, „casa săracilor” din UE. Au cumpărat sau închiriat proprietăți, cu preferințe clare ca acestea să fie localizate pe coasta Mării Negre, între Burgas și Varna. Visul lor? Viața într-o țară unde măștile nu sunt o condiție sine qua non, unde nevaccinații pot fi încă serviți în restaurante și unde copiii pot fi trimiși pe plajă, să participe la „grupuri de învățare liberă”.

Cei proaspăt veniți sunt atrași în principal de temperaturile care se învârt încă la 20 de grade la începutul lui decembrie și de prețurile mici. Și nu sunt deloc descurajați de statisticile terifiante ale Bulgariei în pandemie. Țara are cea mai mare rată a mortalității COVID din UE. În jur de 10 la sută din populație a fost deja infectată, iar rata de vaccinare este doar 30 la sută. În Aheloi, un orășel sărac care a trăit din turism în timpul comunismului, un localnic a explicat: „Din motive istorice, punem la îndoială orice vine de la guvern”.

Fuga de "dictatură"

Germanii, ascunși în fortăreața lor cu piscină și teren de tenis, la marginea orașului, cred că scepticismul bulgarilor este binevenit. Ines, o femeie în vârstă din Lichtenberg, un cartier al Berlinului, a ajuns în Aheloi Varșovia și Sofia. Ea își descrie plecarea ca pe o fugă de dictatură: „Pur și simplu nu mai puteam suporta măsurile impuse acolo”.

Acum, femeia locuiește într-un mic apartament pentru care plătește 232 de euro pe lună. În fiecare marți, se alătură altor germani la brunch, la Hotel Provence, unde aude știri și stiri false de acasă. „În Germania, șoselele și autostrăzile vor fi curând închise, ca nimeni care călătorește între landuri să nu treacă neobservart”, a povestit ea cu convingere.

„Nu știu dacă e vreo agendă globală în spate, dar un lucru e sigur: viața în Germania era mai liberă”, a afirmat șeful Château, Gelbrecht.

Svetoslav Todorov, un tânăr medic la spitalul universitar din Bugras, a subliniat că nu înțelege comportamentul imigranților din Germania. „Este aproape criminal, pentru că nu sunt responsabili doar pentru ei înșiși, ci și pentru alții”.

La două ore de mers cu mașina de Chateau Aheloi, la marginea orașului-port Varna, este un al doilea bastion de imigranți vorbitori de germană. În fața complexului "South Bay" sunt parcate mai multe mașini cu numere de Germania. Complexul are 16 intrări, fiecare ducând la 10 etaje de apartamente, toate înconjurând o piscină gigantică. Acum, în mijlocul iernii, este în mare parte linişte. Numai pe reţelele de socializare în care sunt activi nou-veniţii pot fi găsite activităţi non-stop. Leni, care spune că este turco-bulgară cu câţiva ani de experienţă ca profesoară de şcoală elementară în Potsdam, se află în centrul comunităţii din Varna. Toţi cei care caută un punct de sprijin în ţara străină vin mai întâi la ea.

Până acum, cei care au emigrat în Bulgaria au rămas sub radare. Însă dacă noul guvern de la Sofia va înăspri lupta împotriva coronavirusului, buna dispoziție de pe coasta Mării Negre s-ar putea schimba rapid.

