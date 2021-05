Un deputat PNL anunta un proiect de lege pentru interzicerea vanatorii sportive: "Au ajuns sa vina in tara asta tot felul de printi care ne omoara ursii"

Antonel Tanase afirma ca vanatorii se folosesc de legile "prea permisive" ale Romaniei pentru a ucide diverse specii protejate."In Romania este legal vanatul pentru pastrarea echilibrului ecologic sau in scop didactic si este permisa si asa zisa vanatoare recreativ-sportiva, in spatele careia stau, de fapt, crime impotriva animalelor, comise de indivizi care se folosesc de legile prea permisive ale acestei tari, pentru a ucide cu sange rece specii protejate.", a adaugat liberalul.Deputatul a explicat apoi ca va depune un proiect de lege prin care sa se interzica vanatoarea sportiva."Ma voi ocupa de intocmirea unui proiect de lege care sa stopeze vanatoarea "sportiva". Nu suntem o tara din lumea a treia unde se joaca "printii" omorandu-ne ursii, ci suntem un Stat demn, cu legi clare si intolerant la crime brutale asupra animalelor", a mai relatat acesta.Antonel Tanase mai explica ca nu animalele sunt vinovate de defrisari di distrugerea habitatului natural, ci oamenii."Au ajuns sa vina in tara asta tot felul de "printi" care ne omoara ursii, pe care apoi ii cara in portbagaje mandrindu-se cu trofeul plin de sange, si au ajuns sa fie stapanii padurilor niste "barbati" care s-au plictisit de avioane particulare si sute de masini de colectie si cred ca milioanele lor de euro le permit si "derogari" de la crima.Nu exista nicio justificare rezonabila sa iei viata unui animal salbatic, pentru ca nu animalele sunt vinovate de defrisari si distrugerea habitatului natural, ci oamenii, si nici nu cred in dubla masura: daca am militat pentru raspundere penala in cazul lovirii sau maltratarii unui caine sau unei pisici, voi depune un proiect de lege prin care sa fie interzisa aceasta vanatoare "recreativa", prin care este permisa uciderea unui animal salbatic cu 'echipament adecvat'", conchide deputatul.