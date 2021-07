Scandal la filiala PNL din Sector 3, inainte de alegerea noului sef. De la 478 de membri, liberalii s-au trezit cu peste 700 SURSE

Votul oficial pentru alegerea noii conduceri a organizatiei PNL Sector 3 va avea loc miercuri, 7 iunie, de la ora 18.00. La scrutin si-a anuntat prezenta si actualul presedinte al PNL Ludovic Orban Totusi, alegerile se anunta deja cu scandal, dupa ce surse liberale au declarat pentru Ziare.Com ca in interiorul filialei de la Sectorul 3 sunt inscrisi la alegeri 719 de membri, desi in baza de date comunicata de actuala conducere a organizatiei se afla doar 478 de persoane.Sursa citata mai spune ca membrii PNL nu au stiut daca pot vota sau nu, deoarece convocatorul nu a fost facut public, la el avand acces doar un numar restrans de liberali, dintre care o parte aflata in conflict de interese intrucat sunt si membri ai secretariatului tehnic al conferintei de alegeri cat si candidati.Liberalii se mai plang ca la Sectorul 3, o parte dintre candidati au fost eliminati abuziv de pe buletinele de vot ca exista nereguli grave in situatia cotizatiilor. Conform surselor citate, Antonel Tanase a refuzat sa ofere acces la documentele financiare ale filialei care sa ateste plata cotizatiilor.Liderul actual al PNL Sector 3, si candidat pentru un nou mandat, Antonel Tanase si-a anuntat sustinerea pentru Ludovic Orban inca din luna februarie a acestui an. Un apropiat al actualului lider al partidului, Tanase a fost secretar de stat in timpul guvernarii Orban si si-a dat demisia la cateva zile dupa ce premierul a facut acelasi lucru. Acesta a mai fost secretar de stat in ministerul Transporturilor in perioada aprilie 2007 - ianuarie 2008, cand ministru era Ludovic Orban.La o zi dupa ce premierul Florin Citu si-a lansat candidatura pentru sefia PNL, Antonel Tanase a lansat o serie de atacuri dure la adresa premierului. "Cand esti cu adevarat nou, nu aduna lunga tine in poza un grup de oportunisti, lichele si smecheri", sublinia Tanase.