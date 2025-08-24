Crin Antonescu, noi critici la adresa lui Nicușor Dan și Ilie Bolojan: "România e scoasă din priză". Cum vede planurile de austeritate lansate de guvernanți

Crin Antonescu, fost candidat la Președinția României și fost lider al PNL, a lansat noi critici dure împotriva actualului șef al statului, Nicușor Dan, precum și împotriva premierului Ilie Bolojan, care este și președinte al PNL.

„România nu are președinte. După doi președinți cu mandate nefericite, dar nu nesemnificative, în prezent, cu Nicușor Dan, am eșuat în caricatură. E dincolo de orice închipuire cum a ajuns România la acest nivel. Totul pare o farsă. Dar orice farsă se încheie rapid, pe când aceasta abia a început”, a declarat recent Crin Antonescu pentru Cațavencii.ro

În privința tentativelor de redresare economică, „noi trăim într-un delir orchestrat mediatic, situați într-un câmp evident paralel cu realitatea. Și propaganda, și dl Bolojan întrețin o confuzie între măsuri punctuale de reducere a deficitului și conceptul de reformă. Nu există niciun plan de reformă, există doar o campanie propagandistică de tip comunist, cu accente isterice în jurul ideii de tăiere. Așa cum nu mai există (nici atât cât a fost) cea mai mică idee în politică externă, nu există nici o viziune de dezvoltare sau, dacă insistați, reformă în economia și administrația României. Evident, nu dl Bolojan e singurul responsabil. Dar am, din ce în ce mai des, impresia că se complace în situația în care, încercând să repare niște țevi sparte, este luat drept arhitect al întregii clădiri”, consideră fostul președinte al PNL.

Crin Antonescu este dezamăgit și de prestația României pe scena internațională.

„Ca să decizi, trebuie să ai informații și putere. Noi putem emite doar păreri. Azi, România nu e doar inactivă. E scoasă din priză, pur și simplu. Deși cadrul general (apartenența la NATO și UE, ca și parteneriatul strategic – totuși – cu SUA) ne plasează în cea mai bună poziție din istorie, avem în prezent, probabil, cea mai proastă prestație de politică externă. Adică nu avem deloc așa ceva. E fără precedent. Nu am valorificat nimic din ceea ce a însemnat efortul de susținere a Ucrainei din partea României. Am rămas doar cu costuri considerabile pentru cetățeni”, subliniază fostul candidat la Președinția României.

