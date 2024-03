Antonia și Alex Velea sunt împreună de peste zece ani dar nu au făcut nici cununia civilă, nici nunta religioasă, fiind adesea întrebați de ce nu fac acest pas, mai ales că au doi copii împreună.

Artistul a cerut-o în căsătorie pe mama copiilor lui în iulie 2021, după o relație care a început în anul 2013, dar nu au planificat încă data în care va avea loc marele eveniment.

Ei pot considera că au făcut o repetiție în ultima piesă a artistei, în care sunt miri într-o mașină condusă de Puya.

Piesa „Cum se împarte dragostea” este un pamflet la adresa femeilor pentru care statutul financiar al partenerului lor primează.

„Vai, ce m-am distrat la filmările videoclipului «Cum se împarte dragostea». Iar piesa astaaa… pffff @puya_dragos. Atenție: PAMFLET! Calm down it’s not that deep! (Calmați-vă, nu este atât de profund! n.r). Ce tare că meseria noastră ne permite să jucăm diverse roluri!”, a transmis Antonia, pe pagina sa personală de Instagram.

