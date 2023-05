Mesajul pe care i l-a transmis Antonia lui Alex Velea de ziua lui. Dezvăluiri picante din dormitorul celor doi FOTO

Antonia și Alex Velea formează unul dintre cele mai solide cupluri din showbiz-ul autohton, fiind de zece ani împreună.

Partenerul solistei a împlinit ieri 39 de ani, prilej pentru Antonia să-și facă publică iubirea pentru cel alături de care are doi copii.

Antonia și Alex par că se iubesc din ce în ce mai mult pe zi ce trece, iar asta se poate observa cu ochiul liber din declarațiile de dragoste pe care și le fac, dar mai ales, din imaginile siropoase pe care le postează pe rețelele sociale.

Antonia a răspuns la una dintre cele mai picante întrebări care i s-au pus vreodată. Fără rețineri, artista a vorbit recent, într-un podcast, despre partidele de amor cu partenerul ei de viață. „Noi facem dragoste pe muzică metalică. Glumesc! Nu prea am folosit la viaţa mea jucării sexuale. Nu prea am experimentat. Nu am nicio fantezie ciudată. Nici nu ştiu dacă-mi doresc fantezii ciudate”, a spus Antonia.

Antonia a vorbit deschis și despre prima noapte de dragoste din viața ei, recununoscând că nu a fost deloc așa cum se aștepta și o consideră o catastrofă. Prima partidă de sex a Antoniei s-a petrecut pe când aceasta era la liceu și era într-o relație cu cel care a fost prima ei dragoste. Evenimentul, care ar fi trebuit să fie unul deosebit, s-a petrecut în sufrageria iubitului său de pe atunci.

„Prima dată când am făcut-o a fost naşpa, cu prima mea dragoste. Îmi ziceam: De ce face lumea asta?!. Gen, te doare, de ce vrei să faci asta?! Nu, n-a fost ok. 16 ani aveam, nu ştiu cum o să vadă lumea asta. S-a întâmplat cu prima mea dragoste, cu băiatul cu care am stat tot liceul meu, timp de 4 ani. S-a întâmplat în sufrageria lui”, și-a amintit ea.

Artista a povestit deschis și despre modul în care îi place să facă dragoste, spunând că poziția ei preferată este deasupra. „Nu e nimic picant. Îmi place deasupra. Îmi displace un bărbat care se gândeşte numai la plăcerea lui, care nu mă vede”, a mai adăugat cântăreața.