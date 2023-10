Antonia i-a ignorat pe fani la un concert: ”Nu îți e rușine că am stat acolo cu copilul în frig o oră?”

Antonia, una dintre cele mai îndrăgite artiste de la noi din țară, a relatat un episod neplăcut care i s-a întâmplat la un concert pe care l-a susținut în 2018, la Galați.

Invitată în podcastul Giuliei Anghelescu, artista a povestit cât de afectată a fost de moartea bunicului său, veste pe care a aflat-o chiar înainte de a urca pe scenă.

”Nu o să uit atunci când eram în drum spre Galați. Am aflat efectiv cu o oră înainte să ajung acolo și eram praf. Am cântat, mi-am făcut jobul”, a relatat cântăreața.

”După am plecat, nu am mai stat la poze într-adevăr, pentru că nu am mai avut stare și mă înjura lumea pe net.

”Nu îți e rușine că am stat acolo cu copilul în frig o oră?”. Îmi băteau în dubă, urlau...”, a precizat Antonia.

