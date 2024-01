Antonia a dezvăluit care este fotbalistul ei preferat FOTO

Antonia nu este recunoscută ca o mare microbistă, dar a surprins pe toată lumea cu cea mai recentă postare a sa de pe rețelele de socializare.

Soția lui Alex Velea s-a pozat cu tricoul lui Lionel Messi, de la Inter Miami, și a venit cu un mesaj special pentru microbiști.

„Who’s your favorite player? I don’t have one. (n.r. cine este fotbalistul vostru preferat? Eu nu am unul). Nu fiți microbiști din ăia agresivi pentru că nu aveți cu cine în cazul meu, este doar o poză”, a scris Antonia în descrierea postării.

În contextul în care nu e o mare iubitoare a fotbalului, îndrăgita cântăreață le-a cerut urmăritorilor ei microbiști să nu o critice pentru tricoul cu fotbalistul argentinian de la Inter Miami.