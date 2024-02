S-a aflat cum a reacționat Antonia, martoră la crima odioasă de la Padina: ”A văzut niște momente mai urâte...”

Un bărbat de 41 de ani din Târgovişte a fost găsit înjunghiat mortal la finalul săptămânii trecute la un hotel din zona montană Padina. Trei suspecţi în acest caz se află în custodia Poliţiei, anchetatorii afirmând că, din primele verificări, reiese că omorul s-a produs în urma unui conflict spontan.

Cei trei suspecți, în vârstă de 24, 33, respectiv 19 ani, au fugit cu mașina imediat după crimă, fiind prinși la cabana ”Cuibul cu dor”. La hotelul Belmont, unde a avut loc tragedia, era cazat și cântărețul Alex Velea, alături de Antonia și Alina Eremia, participanți la o petrecere separată.

Cei trei tineri care au fost reținuți după ce au ucis cu repetate lovituri de macetă un bărbat, George-Armando Marin, Laurențiu Marin, și Louis Justin Marin, sunt fiii „vrăjitoarei Sidonia” și membri ai clanului interlop Fabian.

Detalii despre ce-au făcut la hotelul respectiv vedetele Alex Velea, Antonia și Alina Eremia au fost oferite de stirileprotv.ro.

"Noi am avut petrecere pe zi, ne-am retras în hotel și ne-am jucat jocuri de societate cu Antonia, cu Alex Velea, cu Alina Eremia. Noi nu am luat parte la petrecerea aia, era cu manele. Dimineața era poliție și ziceau că nu are voie nimeni să plece până nu încep audierile", a dezvăluit DJ-ul Tinu Vidaicu.

Un alt DJ, George Hora, a precizat că a vorbit cu Alex Velea, interesându-se de cum se simte Antonia.

"L-am întrebat cum e el. Cum e Antonia. Am înțeles că ea a plâns... A văzut niște momente mai urâte, pe balcon", a completat George Hora, DJ Dirty Nano.