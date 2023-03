Motivul pentru care Antonia a ajuns la terapie. Ce probleme are frumoasa artistă

Antonia, una dintre cele mai frumoase artiste din România, a ajuns la terapie, ea apelând la serviciile unui psiholog pentru a o ajuta să-și învingă cea mai mare teamă.

Cântăreața de 32 de ani suferă de frica de a vorbi în public. „Am o problemă cu emoțiile. E un impediment pentru mine. Nu e ok. Mi-e frică că nu-mi amintesc cuvintele. Că o să falsez. E ceva rău acolo. Emoțiile te ajută când sunt constructive, dar emoții de genul ăsta nu te ajută. Am nevoie de terapie. Mă duc. Am început acum de curând. Mă lovesc zilnic de treburile astea. Teroare”, a explicat Antonia, conform fanatik.ro.

Antonia a copilărit în Statele Unite ale Americii și a recunoscut că de multe ori își găsește mai ușor cuvintele în engleză decât în română.

Artista a vorbit și despre copiii ei. Maya visează să devină actriță, iar băieții fac deja muzică. „Maya are perioade. Acum vrea să fie actriță. Cei mici cântă, dansează. Mai mult rapp-uiesc. Au fost la studio și au tras câteva piese improvizate. Și actori. Sunt la o academie acum. Dominic cred că o să joace într-un film anul ăsta”, a spus Antonia.