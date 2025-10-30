Antonia a transmis un mesaj ferm celor care o acuză că a apelat la noi intervenții estetice: „Pentru a suta oară...”

Joi, 30 Octombrie 2025, ora 13:31
Antonia a transmis un mesaj ferm celor care o acuză că a apelat la noi intervenții estetice: „Pentru a suta oară..."
Antonia și-a schimbat kook-ul FOTO: Instagram/ Antonia

Antonia a reacționat dur în mediul online, după ce a fost din nou acuzată că și-ar fi modificat aspectul cu ajutorul chirurgiei estetice. Una dintre cele mai admirate femei din România, artista s-a săturat de speculațiile legate de felul în care arată și a decis să lămurească, o dată pentru totdeauna, ce este natural și ce nu la ea.

Totul a pornit de la o simplă fotografie postată pe Instagram, în care cântăreața zâmbea larg. Imaginea a generat o avalanșă de comentarii, mulți internauți fiind convinși că Antonia poartă fațete dentare. În loc să treacă peste valul de mesaje, iubita lui Alex Velea a ales să răspundă pe loc, oferind o replică sinceră și fără menajamente.

Artista, care de-a lungul timpului s-a confruntat cu nenumărate acuzații privind presupuse intervenții estetice, a simțit nevoia să pună punct zvonurilor. Antonia a clarificat că nu este împotriva operațiilor estetice, dar a ținut să fie transparentă în fața fanilor săi, mărturisind ce modificări a făcut de fapt.

„Pentru a suta oară, nu am fațete! Mi-ați trimis o mulțime de răspunsuri la story-ul anterior întrebându-mă dacă dinții mei sunt falși, că sunteți confuzi. Ați făcut aceeași chestie cum ceva timp, acuzând că părul meu REAL ar avea extensii și ați mai sous că buzele mele sunt false. Să nu mă înțelegeți greșit. Nu am nimic împotriva acestor lucruri, dar, serios, o fată nu poate fi naturală? Singurele părți false la mine sunt sânii și liposucția (Am încercat și filtrele pentru posterior și au ieșit extrem de prost. Nu recomand!). De vreme ce ați fost atât de curioși despre treburile mele. Fața mea este una dintre binecuvântările mele de la Dumnezeu! Punct!”, a spus Antonia, potrivit cancan.ro.

