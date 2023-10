Poza cu care Antonia și-a pus în cap fanii: ”Pare că vreau să mă dau mare” FOTO

Antonia, una dintre cele mai îndrăgite artiste de la noi din țară, a avut o apariție pe rețelele sociale care a stârnit un val de reacții.

Astfel, pentru că s-a pozat la bordul unui avion privat, o mare parte a admiratorilor Antoniei au caracterizat imaginea drept lipsă de modestie, provocând și o reacție imediată a vedetei.

“M-am cam pripit când am postat această imagine, având în vedere că pare că vreau să mă dau mare, dar am fost prea încântată!

A fost a doua oară când am zburat cu un avion privat, pentru că nu am o viață atât de opulentă. Dar sunt atât de recunoscătoare pentru oportunitățile pe care mi le-a dat Dumnezeu și pentru experiențele prin care am trecut”, a explicat Antonia pe Instagram.

Ads